‘Süper Dadı’da kardeşine tokat atan Buğra yıllar sonra ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

‘Süper Dadı’da kardeşine tokat atan Buğra yıllar sonra ortaya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
‘Süper Dadı’da kardeşine tokat atan Buğra yıllar sonra ortaya çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Dadı programında kardeşine attığı tokatla tanınan Buğra Yasin Aydın, yıllar sonra Eser Yenenler’in programında ortaya çıktı. E-ticaretle uğraştığını anlatan Buğra’nın kardeşinin bir otelde garson olarak çalıştığı öğrenildi.

“Süper Dadı” programında kardeşine attığı tokatla hafızalara kazınan Buğra Yasin Aydın, yıllar sonra Eser Yenenler’in YouTube programı “İtiraf Et”e konuk oldu. Seyircilerin arasından mikrofonu alarak kendisini “Bir dönem interneti kasıp kavuran Buğra” diye tanıtan genç isim, stüdyoda gülüşmelere neden oldu.

Buğra, çocukken yer aldığı programın üzerinden yaklaşık 12 yıl geçtiğini söyledi. Yıllar sonra yeniden gündeme gelen genç ismin son hali merak uyandırırken, kardeşinin ne yaptığı da programdaki sohbet sırasında konuşuldu.

‘Süper Dadı’da kardeşine tokat atan Buğra yıllar sonra ortaya çıktı

KARDEŞİNİ DÖVDÜĞÜNÜ KABUL ETTİ

Eser Yenenler’in “Kardeşini dövüyordun değil mi?” sorusuna “Tabii” yanıtını veren Buğra, internette kendisine takılan “Allahsız Buğra” lakabından da söz etti. Bu lakabın kulaktan kulağa yayıldığını belirten genç isim, “Aslında öyle bir durum yok” dedi.

Okulda kavga edip etmediği sorulan Buğra, “Herkes gibi normal olarak kavga ediyordum” ifadelerini kullandı. Programda “Buraya eğlenmek için geldik” diyerek stüdyodakileri güldüren Buğra, çocukluk dönemindeki görüntüleriyle yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

‘Süper Dadı’da kardeşine tokat atan Buğra yıllar sonra ortaya çıktı

BUĞRA E-TİCARETLE, KARDEŞİ OTELDE ÇALIŞIYOR

Programda Buğra’nın bugün ne iş yaptığı da merak konusu oldu. Genç isim, e-ticaretle uğraştığını ve yurt dışından getirdiği ürünleri Türkiye’de sattığını anlattı.

Buğra’nın yıllar önce tokat attığı kardeşinin ise bir otelde garson olarak çalıştığı belirtildi. Kardeşlerin yıllar içindeki hayatları ve Buğra’nın son hali sosyal medyada ilgi gördü.

Eser YenenlerAuto OlaysızYasin AydınMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanada’da Wainwright Askeri Üssü’nde yangında 4 asker öldü, ağır yaralılar var Kanada'da Wainwright Askeri Üssü'nde yangında 4 asker öldü, ağır yaralılar var
Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti
Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti Kadın yapay zeka çıktı Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti! Kadın yapay zeka çıktı
Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı
Yağmacılara tek başına meydan okudu Yağmacılara tek başına meydan okudu
10:56
Arda Güler İspanya’yı karıştırdı O pozisyon maça damga vurdu
Arda Güler İspanya'yı karıştırdı! O pozisyon maça damga vurdu
10:27
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
10:25
Fransa’daki olaylar hükümeti sarstı Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi
Fransa'daki olaylar hükümeti sarstı! Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi
10:24
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor Can kaybı sayısı 8 oldu
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 8 oldu
10:22
İşte gerçek emek Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
10:05
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 11:03:27. #7.13#
SON DAKİKA: ‘Süper Dadı’da kardeşine tokat atan Buğra yıllar sonra ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei