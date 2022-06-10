Sürpriz İkili! Partide Görüntülendiler - Son Dakika
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Sürpriz İkili! Partide Görüntülendiler

10.06.2022 22:12
Sürpriz İkili! Partide Görüntülendiler

İki ünlü oyuncu Bade İşçil ile Fırat Çelik, önceki akşam Galataport'ta düzenlenen bir partide bir araya geldi. İşte o kareler...

Galataport'ta düzenlenen bir partide sohbet etmeye doyamayan Bade İşçil ile Fırat Çelik, çevredekilerin dikkatini çekti.

İşçil ve Çelik'in ne konuştuğu merak konusu oldu.

"HİÇ AŞIK OLMUYORUZ"

Geçtiğimiz aylarda aşka bakışını tarif eden Bade İşçil, "Belki de hiç aşık olmuyoruz, aşık olduğumuzu sanıyoruz. Hani her seferinde öyle oluyor ya, bir önceki hiç yaşanmamış gibi." demişti.

BADE İŞÇİL KİMDİR?

Bade Sualp İşçil, 8 Ağustos 1983 yılında İstanbul'da doğdu. Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölümünden mezun oldu. İlk kez, 2007'de Cine5 kanalında yayınlanan Metropol Cafe isimli komedi dizisinde rol aldı. 2009-2011 yılları arasında Ay Yapım'ın Ezel dizisinde "Şebnem Sertuna" karakterini canlandırdı. Ezel adlı dizi bittikten sonra Kuzey Güney dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. 2020 yılında Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisindeki "yetişkin Işık" karakterine hayat vermektedir. Soyadı herkes tarafından bilindiği gibi İşçil değil, İşcil'dir. Bade İşcil, Mart ayında tanıştığı iş adamı Malkoç Sualp ile 31 Mayıs 2013'te evlendi ve bu evlilikten Azur isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Bade İşçil, 2016'da eşinden boşandı.

Filmografisi

2007 Metropol Cafe Şebnem

2009-2011 Ezel Şebnem Sertuna Zaim

2011-2013 Kuzey Güney Banu Sinaner

2017-2018 Ufak Tefek Cinayetler Pelin Kaner

2020 Aşk 101 Yetişkin Işık

2021 Aşk 102 Yetişkin Işık

Ödülleri

12Ayaklı Gazete TV YıldızlarıEn İyi Yardımcı Kadın Drama OyuncusuKuzey Güney

2012Galatasaray ÜniversitesiEn İyi Kadın OyuncuKuzey Güney

FIRAT ÇELİK KİMDİR?

Ünlü oyuncu Fırat Çelik, 25 Mart 1981 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Stuttgart, Ostfildern şehrinde dünyaya geldi. Ailesi o henüz 2 yaşındayken Türkiye'ye dönmeye karar veren ailesiyle birlikte dokuz yaşına kadar Tunceli'de yaşadı.

Fırat Çelik'in iki ablası bir kız kardeşi var.

Tunceli'de altı yıl yaşadıktan sonra ailesi ile beraber Paris'e yerleşen Fırat Çelik Fransa'da eğitim gördü. Paris'in banliyösu Champigny-sur-Marne'da Louise Michel Ortaokulu'ndan sonra Langevin Wallon Lisesi'nde ekonomi ve idari bilimler okuyan Fırat Çelik, 19 yaşında babasına yardım etmek için çalışma kararı verdi.

Fırat Çelik, Paris'e taşındı ve burada pek çok işin yanında mankenlik de yapmaya başladı. Sonrasında girdiği bir oyuncu seçiminde Moliere'in Cimri oyununundan bir monolog canlandırdı. Raymond Acquaviva Fırat Çelik'i kendi okuluna girmeye ikna etti ve böylece Sudden Theatre'ın atölyelerine katıldı. Bir yıl kadar bu atölyelerde eğitim gördü. Fırat Çelik'in profesyonel tiyatro kariyeri 2006 yılında yönetmen Thierry Harcourt ile yollarının kesişmesiyle başladı.

Sürpriz İkili! Partide Görüntülendiler
Sürpriz İkili! Partide Görüntülendiler
Sürpriz İkili! Partide Görüntülendiler

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Sürpriz İkili! Partide Görüntülendiler - Son Dakika

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