Sürpriz Nikah! Sessiz Sedasız Evlendiler - Son Dakika

Selin Ciğerci, kendisinden 12 yaş küçük Gökhan Çıra ile evliliğini 9 Eylül tarihinde Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla 15 dakika içerisinde bitirmişti.

Kendi kozmetik markası bulunan Ciğerci boşandıktan sonra eski eşiyle iş ilişkilerinin devam ettiğini açıklamıştı. Ancak çiftin kozmetik şirketlerindeki ortaklıkları da son bulmuştu.

İkili ayrılığa yalnızca 4 ay dayanabildi. Ünlü çift, 5 Ocak 2022'de yaptıkları paylaşımla barıştıklarını duyurdu.

İKİNCİ KEZ EVLENDİLER

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Bir süredir gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşayan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, bugün ikinci kez evlendi.

Ciğerci, avukatı Şeyda Yıldırım'ın Nişantaşı'ndaki ofisinde eski eşi Gökhan Çıra ile dünyaevine girdi.

"GÖNLÜMÜN SULTANISIN, SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Nikah sonrası konuşan Gökhan Çıra, "İkinci ve son kez soyadın 'Çıra' oldu aşkım. Gönlümün sultanısın, seni çok seviyorum" dedi.

Selin Ciğerci eşine dönerek, "Senin yüzünden boşandık. Sen konuş!" dedi. Bu çıkış sonrası Gökhan Çıra, "Allah mutluluğumuzu bozmaz inşallah" ifadelerini kullandı.

SELİN CİĞERCİ İLE GÖKHAN ÇIRA NEDEN BOŞANMIŞTI?

Selin Ciğerci, 2019 yılında evlendiği Gökhan Çıra'dan Eylül 2021'de boşandı.

Gökhan Çıra eşinden severek boşandığını söyleyerek "Neden boşandınız?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Severek boşandık. Biz sürekli iş, ev her yerde beraberiz. Aşırı kıskançlık girdi işin içine. Dostça ayrıldık. Ben başlarda o sonlarda çok kıskançtı. Düşman değiliz. İşte konuşuyoruz. Yeni olduğu için çok zor değil ama ileride zor olabilir. Boşanınca annem beni eve almadı. Kısmet. Belki tekrar evleniriz. Her şeyin hayırlısı."

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra geçtiğimiz aylarda ilişkilerine bir şans daha verdiğini duyurmuştu.