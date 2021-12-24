Üye Girişi
Survivor'da yarışan o ismin estetiksiz hali ortaya çıktı - Son Dakika

Survivor'da yarışan o ismin estetiksiz hali ortaya çıktı

24.12.2021 17:11
Survivor'da yarışan o ismin estetiksiz hali ortaya çıktı

Survivor 2021'de mücadele eden İlayda Şeker, İsmail Balaban ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor. Özel hayatıyla sıkça konuşulan Şeker'in estetiksiz hali ortaya çıktı. İşte detaylar...

Survivor 2021 sezonunda ünlüler takımında yarışan İlayda Şeker, yarışmadaki eğlenceli halleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

"ÇOK MERAK ETTİNİZ..."

Yarışma sona erdikten sonra takım arkadaşı İsmail Balaban ile aşk yaşamaya başlayan İlayda Şeker, "Çok merak ettiniz" diyerek, estetiksiz fotoğrafını paylaştı.

ESTETİK AÇIKLAMASI GELDİ

İlayda Şeker, 2017 yılından paylaştığı videoya "Estetik yok burnumda. Yüzümün hiçbir yerinde dolgu yok. Dudaklarımı kalemle çizmişim. Çok merak ettiniz. Bilerek video bulup koydum shop sanmayın diye." notunu düştü.

Survivor 2021'de yarışan İlayda Şeker, kendisinden şu sözlerle bahsetmişti:

"Adım İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumluyum. 18 yaşına kadar ailemle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşadım. Ailem hala orda yaşıyor. Daha sonra Sakarya'da üniversiteyi kazandım. Okulumu bitirdikten sonra İstanbul'a dedemlerin yanına yerleştim. Şuan çalışmıyorum."

Survivor'da yarışan o ismin estetiksiz hali ortaya çıktı
Survivor'da yarışan o ismin estetiksiz hali ortaya çıktı
Survivor'da yarışan o ismin estetiksiz hali ortaya çıktı
Survivor'da yarışan o ismin estetiksiz hali ortaya çıktı
Survivor'da yarışan o ismin estetiksiz hali ortaya çıktı

YORUMLAR
500

İsmail Balaban, İlayda Şeker, Survivor, Estetik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Survivor'da yarışan o ismin estetiksiz hali ortaya çıktı - Son Dakika Magazin


Ali Koç'un rakipleri artıyor! Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna güçlü bir aday daha çıktı Ali Koç'un rakipleri artıyor! Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna güçlü bir aday daha çıktı         
19:04
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19
Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak         
17:02
Kaya parçası düşen daire kullanılamaz hale geldi! Yargıtay kiracıyı değil, ev sahibini sorumlu tuttu Kaya parçası düşen daire kullanılamaz hale geldi! Yargıtay kiracıyı değil, ev sahibini sorumlu tuttu         
14:32
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54
Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi         
13:03
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi         
12:15
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı         
11:32
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34

Son Dakika Haberleri
18:51 Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti
18:28 Cinnet getiren adamın karısını öldürüp intihar ettiği anlar kamerada! Cani koca yerdeki kadına defalarca ateş etmiş
18:05 Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor
17:54 Son Dakika: Akaryakıta indirim! LPG'de fiyat 72 kuruş, motorinde ise 5 kuruş düştü
17:26 Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor
17:19 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız
17:17 Fransa'da 9 kurdun kaçtığı hayvanat bahçesi kapatıldı!
17:02 Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak
16:44 İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terör örgütü iltisaklıları belediyeye doldurdu" sözlerine yanıt: Yanlış yerden bilgi alıyor
16:30 Süper Lig'de oranlar güncellendi! Galatasaray'a verilen şampiyonluk ihtimali şaşırttı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 19:15:34. #1.12#
SON DAKİKA: Survivor'da yarışan o ismin estetiksiz hali ortaya çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement