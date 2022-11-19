İsmail Balaban ve İlayda Şeker nişanın hemen ardından düğün de yaptı - Son Dakika
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İsmail Balaban ve İlayda Şeker nişanın hemen ardından düğün de yaptı

19.11.2022 07:33
İsmail Balaban ve İlayda Şeker nişanın hemen ardından düğün de yaptı

Survivor 2021 yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker, önceki akşam aile arasında yapılan bir törenle nişanlanmıştı. Sadece 1 gün nişanlı kalan çift dün akşam Ürgüp'te hem kına hem de düğünlerini gerçekleştirdi.

Survivor 2021 sezonundaki performansıyla şampiyon olan İsmail Balaban ile gönüllüler takımındaki İlayda Şeker'in arkadaşlıkları kısa süre içinde aşka dönüştü. Yarışmadan sonra aşk yaşamaya başlayan İsmail Balaban ve İlayda Şeker çifti, dünayevine girdi.

SADECE 1 GÜN NİŞANLI KALDILAR

Önceki akşam aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanan ikili, dün akşam Şeker'in memleketi olan Ürgüp'e nikah masasına oturdu. İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in karşılıklı zeybek oynadığı anlar dikkat çekti. Şeker düğünde uzun kollu bir gelinlik tercih ederken Balaban da siyah bir damatlık giydi.

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Eski Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker nişanlandı Eski Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker nişanlandı

İsmail Balaban, İlayda Şeker, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İsmail Balaban ve İlayda Şeker nişanın hemen ardından düğün de yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsmail Balaban ve İlayda Şeker nişanın hemen ardından düğün de yaptı - Son Dakika
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