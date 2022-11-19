İsmail Balaban ve İlayda Şeker nişanın hemen ardından düğün de yaptı

Survivor 2021 sezonundaki performansıyla şampiyon olan İsmail Balaban ile gönüllüler takımındaki İlayda Şeker'in arkadaşlıkları kısa süre içinde aşka dönüştü. Yarışmadan sonra aşk yaşamaya başlayan İsmail Balaban ve İlayda Şeker çifti, dünayevine girdi.

SADECE 1 GÜN NİŞANLI KALDILAR

Önceki akşam aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanan ikili, dün akşam Şeker'in memleketi olan Ürgüp'e nikah masasına oturdu. İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in karşılıklı zeybek oynadığı anlar dikkat çekti. Şeker düğünde uzun kollu bir gelinlik tercih ederken Balaban da siyah bir damatlık giydi.