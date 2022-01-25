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Survivor 2022 All Star'ın yıldızları aşk yaşıyor - Son Dakika

Survivor 2022 All Star'ın yıldızları aşk yaşıyor

25.01.2022 17:18
Survivor 2022 All Star'ın yıldızları aşk yaşıyor

Survivor 2022 All Star'da mücadele eden Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken aşk mı yaşıyor? İşte o sorunun cevabı...

2017 yılında düzenlenen 'Survivor'ı şampiyon tamamlayan Ogeday Girişken ve Survivor 2020'nin sevilen ismi Nisa Bölükbaşı, şu sıralar Survivor 2022 All Star'da mücadele ediyor.

İddiaya göre; Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken aşk yaşıyor.

Yarışmada oldukları için birlikteliklerini ilan etmeyen ikili, Dominik'e gitmeden önce arkadaş ortamında görüntülenmişti.

Geçtiğimiz haftalarda özel hayatı hakkında konuşan Ogeday Girişken, "Çıkan haberlere evet de demiyorum, hayır da demiyorum; havada bırakıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.

Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.

Nisa Bölükbaşı, Survivor 2020'de yarışarak hayran kitlesini genişletti.

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

Ogeday Girişken, 1992 yılında Adana şehrinde doğdu ve beraberinde eğitim hayatına orada devam etti. Ancak üniversite eğitimi için girdiği bir sınav sonucunda bir başarı elde etti ve Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği bölümünü okumaya hak kazandı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı.

Sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettiren Ogeday o yıllarda da ilgililer tarafından dikkat topladı ve beraberinde kürek sporu dalında Fenerbahçe ' de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı. Erken yaşlarda kürek sporuna gönül veren Ogeday ülkemize sayısız şampiyonluklar getirerek başta ailesini ve ülkesini oldukça onurlandırdı. Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken, 2017 yılında Survivor 'da yarıştı. Girişken, Surivor 2017'yi şampiyon olarak tamamladı.

Survivor 2022 All Star'ın yıldızları aşk yaşıyor
Survivor 2022 All Star'ın yıldızları aşk yaşıyor
Survivor 2022 All Star'ın yıldızları aşk yaşıyor

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Ogeday Girişken, Survivor 2022, Survivor, Star, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Survivor 2022 All Star'ın yıldızları aşk yaşıyor - Son Dakika Magazin


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