Survivor yüzüğü! Mert Öcal, Sude Burcu'ya evlilik teklifi etti, genç yarışmacı "evet" dedi

Son olarak Survivor 2022: All Star'ın kadrosunda yer alan ünlü oyuncu Mert Öcal, gönüllüler takımında mücadele eden Sude Burcu aşkı tam gaz devam ediyor.

EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

Yarışma esnasında aşk yaşadıkları iddia edilen ikili, adadan elendikten sonra kavuşmuş ve aşklarını ilan etmişlerdi. Dolu dizgin aşk yaşayan Survivor Mert sevgilisi Sude Burcu'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu.

"EVET" CEVABINI VERDİ

Teklif aldıktan sonra kısa süre şaşkınlık yaşayan güzel yarışmacı teklife "Evet" cevabını verdi. Survivor'dan birçok yarışmacı çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

ALDATMA İDDİALARINA SESSİZ KALDILAR

Yarışma sırasında Sude Burcu ile yakınlaşan Mert Öcal o dönem aldatma iddialarıyla gündeme gelmişti. Nisa Bölükbaşı yarışmada Sude Burcu'ya "Sen ikinci kadınsın. Mert dışarıda benim arkadaşım Makbule ile birlikte!" diyerek tepki göstermişti. Ancak ikili bu iddialara sessiz kaldı.