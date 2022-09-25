Survivor yüzüğü! Mert Öcal, Sude Burcu'ya evlilik teklifi etti, genç yarışmacı "evet" dedi - Son Dakika
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Survivor yüzüğü! Mert Öcal, Sude Burcu'ya evlilik teklifi etti, genç yarışmacı "evet" dedi

25.09.2022 11:23

Survivor 2022: All Star'da beraber yarışan Mert Öcal (40) ile Sude Burcu (26), evlilik yolunda ilk adımı attılar. Mert Öcal, doğum gününde genç yarışmacıya evlenme teklifi etti. Burcu da teklife "evet" yanıtını verdi. Yarışma sırasında Sude Burcu ile yakınlaşan Mert Öcal o dönem aldatma iddialarıyla gündeme gelmişti. Nisa Bölükbaşı yarışmada Sude Burcu'ya "Sen ikinci kadınsın. Mert dışarıda benim arkadaşım Makbule ile birlikte!" diyerek tepki göstermişti.

Son olarak Survivor 2022: All Star'ın kadrosunda yer alan ünlü oyuncu Mert Öcal, gönüllüler takımında mücadele eden Sude Burcu aşkı tam gaz devam ediyor.

EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

Yarışma esnasında aşk yaşadıkları iddia edilen ikili, adadan elendikten sonra kavuşmuş ve aşklarını ilan etmişlerdi. Dolu dizgin aşk yaşayan Survivor Mert sevgilisi Sude Burcu'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu.

Survivor Mert Öcal sevgilisi Sude Burcu'ya evlilik teklifi etti

"EVET" CEVABINI VERDİ

Teklif aldıktan sonra kısa süre şaşkınlık yaşayan güzel yarışmacı teklife "Evet" cevabını verdi. Survivor'dan birçok yarışmacı çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Survivor Mert Öcal sevgilisi Sude Burcu'ya evlilik teklifi etti

ALDATMA İDDİALARINA SESSİZ KALDILAR

Yarışma sırasında Sude Burcu ile yakınlaşan Mert Öcal o dönem aldatma iddialarıyla gündeme gelmişti. Nisa Bölükbaşı yarışmada Sude Burcu'ya "Sen ikinci kadınsın. Mert dışarıda benim arkadaşım Makbule ile birlikte!" diyerek tepki göstermişti. Ancak ikili bu iddialara sessiz kaldı.

Survivor Mert Öcal sevgilisi Sude Burcu'ya evlilik teklifi etti
Survivor Mert Öcal sevgilisi Sude Burcu'ya evlilik teklifi etti
Survivor Mert Öcal sevgilisi Sude Burcu'ya evlilik teklifi etti
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Survivor 2022, Mert Öcal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor yüzüğü! Mert Öcal, Sude Burcu'ya evlilik teklifi etti, genç yarışmacı 'evet' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor yüzüğü! Mert Öcal, Sude Burcu'ya evlilik teklifi etti, genç yarışmacı "evet" dedi - Son Dakika
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