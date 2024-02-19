TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star'ın geçtiğimiz gün yayınlanan bölümünde iddialı yarışmacılardan Sahra Işık apar topar yarışmadan ayrıldı.
Geçtiğimiz aylarda yarışmadan elenen Seda Aktuğlu'nun Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'ye giderek bir şeyler anlattığı ve çıkan krizden sonra Sahra'nın ayrıldığı ileri sürüldü.
Yaşananların ardından Sahra, yediği dost kazığından dolayı yarışmadan ayrılmak zorunda kaldığını söylerken Seda da Sahra'nın eşiyle olan konuşmaları yayınladı.
SAHRA: EŞİMİ ARADIN, AİLESİNİ NİYE ARIYORSUN ARLANMAZ UTANMAZ
Elendikten sonra sosyal medya hesabından canlı yayın açan Sahra Işık, eski dostu Seda Aktuğlu'ya ateş püskürerek "Hadi İdris'i aradın sen benim ailemden ne istiyorsun? İdris'in ailesini nasıl arayabilirsin sen ya arlanmaz utanmaz" dedi.
SAHRA'NIN EŞİ OGEDAY'I KISKANMIŞ
Yaşananların ardından Seda Aktuğlu da Sahra'nın eşi İdris Aydirdi ile olan mesajları ifşa etti. Konuşmalarda Sahra'yı Ogeday'dan kıskanan Aybirdi'nin küfürler savurarak "Ogeday ile bunun arasında bir şey mi var?
Bu ne lan biz evliyiz, milletin kucağına atlıyor" dediği görülüyor. Seda ise Aybirdi'ye cevap olarak "Oyun sevincinden sarılıyor. Beni de yordun. Başımı yakacaksın. Bir kendine gel" diyor.
"ÜZERİME GELİNİRSE BELGELERİ YAYINLARIM"
Paylaşımların ardından yaşananları sineye çektiğini belirten Seda, mesajları yayından kaldırarak "Taraf aileler beni aradı, prodüksiyon benimle görüştü anlaştık.
Kimse benim namusuma laf söyleyip beni ve ailemi üzemez. Eğer yine üzerime gelinirse belgelerin şah damarı devreye girer. Yapmayın artık" dedi.
Son Dakika › Magazin › Survivor 2024 All Star'da Sahra Işık Yarışmadan Ayrıldı - Son Dakika
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