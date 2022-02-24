Survivor All Star'da elenen yarışmacı açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Survivor All Star'da elenen yarışmacı açıklandı

24.02.2022 07:55
Survivor All Star'da elenen yarışmacı açıklandı

Survivor 2022 All Star'ın 23 Şubat Çarşamba ekrana gelen son bölümünde Nagihan, Yasin, Yunus Emre ve Gökhan için eleme heyecanı yaşandı. Halk oylamasında en düşük SMS'i alan yarışmacı Yunus Emre Survivor!dan elendi.

YUNUS EMRE VE YASİN SÜRGÜN ADASINA GÖNDERİLDİ

Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada sürgün adasına giden yarışmacı Yunus Emre olmuştu. Haftanın 2. dokunulmazlığını kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada ise adı en fazla yazılan Yasin Obuz haftanın ikinci eleme adayı olarak sürgün adasına gitmişti.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu

NAGEHAN ELEME ADAYI OLDU

Survivor'da son dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında yapılan oylamada ise takım arkadaşlarının sürgün adasına gönderdiği isim Nagihan Karadere olmuştu. Survivor'da performans birincisi olan Yağmur ise haftanın 4. eleme adayı olarak Gökhan'ın adını söylemişti.

YUNUS EMRE YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde ise ada konseyi düzenlendi. Survivor'da eleme adayları Yasin Obuz, Nagihan Karadere, Yunus Emre Özden ve Gökhan Keser SMS oylaması yapıldı. Acun llıcalı, oylama sonucuna göre Survivor 2022'den elenen yarışmacının Yunus Emre olduğunu söyledi.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu

YASİN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yunus Emre'nin elendiğini öğrenen Yasin ise arkadaşına sarılarak gözyaşı döktü. Adadaki en yakın arkadaşına veda etmekte zorlanan Yasin, Yunus Emre'ye uzun süre sarılarak ağladı.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu

YUNUS EMRE: SIRTLANLAR SÜRÜLERLE AVLANIR

Survivor All Star hayallerine veda eden Yunus Emre, "Sırtlanlar sürülerle avlanırlar. Ama aslanların kaplanların ailesinden başka ihtiyaç duyacağı kimse yoktu. Bu yüzden başım dik gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu

ACUN ILICALI: SEMPATİK BİRİSİN AMA YARAMAZLIĞI AZALT

Yunus Emre daha önce de sert çıkışlarından dolayı birçok kez uyaran Acun Ilıcalı, yarışmacıya önemli tavsiyelerde bulundu. Yunus Emre'nin yaramaz biri olduğunu belirten Ilıcalı, "Sevdiğim bir yarışmacıydın. Bana göre erken elendin. Yaramaz ama sempatik birisin. O yaramazlığını biraz azaltırsan sosyal hayatta daha çok sevilen biri olursun. Zaman zaman sana kızsam da aramız iyidir seninle. Survivor çerçevesinde ise yaramazlıklar yaptığın oldu" dedi.

Survivor All Star'da elenen yarışmacı açıklandı
YORUMLAR
500
Survivor Gizem kimdir? Survivor 2022 Gizem Memiç kimdir? Yeni yedek yarışmacı Gizem Memiç kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor Gizem kimdir? Survivor 2022 Gizem Memiç kimdir? Yeni yedek yarışmacı Gizem Memiç kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Atakan Işıktutan kimdir? Survivor 2022 Atakan Işıktutan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Atakan Işıktutan hangi yıl yarışmaya katıldı? Atakan Işıktutan kimdir? Survivor 2022 Atakan Işıktutan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Atakan Işıktutan hangi yıl yarışmaya katıldı?

Survivor 2022, Yunus Emre, Survivor, SMS, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor All Star'da elenen yarışmacı açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
07:55 Survivor All Star'da elenen yarışmacı açıklandı
07:51 Ve savaş başladı! Rusya, Ukrayna'ya girdi! Donbas ve Kiev'den patlama sesleri yükseliyor
07:50 ABD Başkanı Joe Biden: Putin can kaybı ve acı getirecek kasti bir savaşı seçti! Ukrayna halkı için dua ediyoruz!
07:49 Ukrayna Dışişleri Bakanı: Kendimizi savunup savaştan zaferle ayrılacağız
01:06 ABD, Ukrayna'ya asker desteğinde bulunacak mı? Beyaz Saray'ın, yol haritası açıklandı
01:02 Benfica stadında gol yağmuru! Ajax, maçının kazananı çıkmadı
00:57 Nefes kesen Şampiyonlar Ligi maçında kazanan çıkmadı!
00:47 Twerk yaptığı ayının saldırısına uğrayan kız büyük korku yaşadı
00:31 Erol Bulut futbolcu almayı unuttu! Maç sonu basın toplantısına katılmayıp hastaneye gitti
23:48 Sıcak savaş tehdidi kendini resmen hissettirdi! Kadınlar, askere giden erkekler için gözyaşı döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 08:01:17. #1.13#
SON DAKİKA: Survivor All Star'da elenen yarışmacı açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement