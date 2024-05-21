Survivor All Star'da bir yarışmacı daha adaya veda etti - Son Dakika
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Survivor All Star'da bir yarışmacı daha adaya veda etti

Survivor All Star\'da bir yarışmacı daha adaya veda etti

Survivor All Star'da geçtiğimiz günlerde Aleyna'nın vedasının ardından bugün de bir isim adaya veda etti. Nagihan Karadere, Merve Aydın'a karşı kaybettiği düelloda elenerek yarışmaya veda etti. Nagihan'ın sakatlığı nedeniyle düelloya çıkması diğer yarışmacıları üzdü. Merve Aydın ise elenme sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Nagihan ise ayrılık konuşmasında zorluklar yaşadığını ve her gün ağlayarak uyanmanın zor olduğunu ifade etti.

21.05.2024 01:21
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Survivor All Star'da geçtiğimiz günlerde Aleyna'nın şaşırtan vedasının ardından bugün de bir isim adaya veda etti. 4 ismin potada yer aldığı gecede 2 düelloyu kaybeden isim adaya veda etti...

Düellonun ilk turunda Nagihan, Hilmi Cem'e 5-1 yenildi. Özgür de, Merve Aydın'a karşı 5-2 galip geldi. Düellonun final eşleşmesinde Merve'ye 5-0 yenilen Nagihan Karadere adaya veda etti.

Talihsiz bir şekilde sakat halde düelloya çıkmak zorunda kalan arkadaşlarına üzülen Merve Aydın ve Nefise Karatay, gözyaşlarına boğuldu.

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GÖZYAŞLARINA HAKİM OLMADI

Sezon boyu sakatlıkları ile gündem olan Nagihan adaya veda etti. Eleme potasına geçtiğimiz gün dahil olan Nagihan, Merve ile yarıştığı turda tek bir sayı bile alamadı.

Tur 5-0'lık skorla sona erdi. Son sayıyı aldıktan sonra Merve gözyaşlarına hakim olmadı.

'HER GÜN AĞLAYARAK UYANMAK ÇOK ZORDU BENİM İÇİN'

Düello'da elenen Nagihan, "Burada olmak gerçekten gurur verici bir olay. İyi ki gelmişim, her şeye rağmen iyi ki burada kalmışım. Çok zor şeyler yaşadım gerçekten.

Benim için tarifi mümkün olmayan zorluklardı. Beden gücü her şey burada. Mentalim çok kuvvetlidir ama mental olarakta gerçekten bittim. Savaşmak, gideceksem de böyle gitmek istedim. Her gün ağlayarak uyanmak gerçekten çok zordu benim için. "dedi.

Kaynak: Magazinkolik

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