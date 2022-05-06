Survivor All Star'da peş peşe ayrılıklar yaşandı! Sakatlanan Merve Aydın ve Parviz adaya veda etti - Son Dakika
Üye Girişi

Survivor All Star'da peş peşe ayrılıklar yaşandı! Sakatlanan Merve Aydın ve Parviz adaya veda etti

06.05.2022 09:11

Survivor 2022 All Star yarışmasının son bölümüne Merve Aydın'ın sakatlığı damga vurdu. Dokunulmazlık oyunu esnasında acı içinde kalan Merve Aydın'ın aşil tendonu koptu. Ayrıca Parviz Abdullayev de aynı şekilde sakatlandı. Acun Ilıcalı konseyde iki yarışmacının da mücadeleye devam edemeyeceğini açıkladı. Merve Aydın ve Parviz yarışmadan diskalifiye oldu.

Survivor 2022 All Star yarışmasının 5 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümünde, ünlüler ve gönüllüler haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Oyun sırasında Merve Aydın ciddi bir sakatlık yaşadı. Parkurda koşan Merve birden acı içinde yerde kaldı. Aşil tendonunun koptuğu söyleyen ve gözyaşları içinde acıyla kendisine yere bırakan Merve'nin haykırışları herkesi gözyaşlarına boğdu.

"TALİHSİZ BİR OLAY YAŞANDI"

Acun Ilıcalı, "Talihsiz bir olay yaşandı. Tarihi bir oyun, tarihi bir galibiyet ama çok iyi biliyorum ki hiçbirinizin umurunda o galibiyet yok. Kendisiyle uzun bir süre konuşurken abisi olarak ona tavsiyelerde bulundum. Gözyaşlarıyla başlayan konuşmanın sonunda Merve'yi son bıraktığım nokta iyi bir nokta. Sakatlık çok büyük bir bela olmuş spor hayatınızda. Onun yaşadığı da ağır bir sakatlık" dedi.

Survivor All Star'da yaprak dökümü! İki iddialı yarışmacı diskalifiye oldu

"MERVE'NİN MACERASI SONA ERDİ"

Ilıcalı, "Ortopedik sakatlıkların en teselli veren tarafı birkaç ay sonra sağlığa kavuşabilmek. Bu sezon hayatımın en yakın dostlarından birini kaybettim. Yeri olmayacak bir acı. Sevgili Merve ile ilgili verebileceğim bilgi Merve için Survivor macerası sona erdi." ifadelerini kullandı.

Survivor All Star'da yaprak dökümü! İki iddialı yarışmacı diskalifiye oldu

PARVİZ DE HAYALLERİNE VEDA ETTİ

Öte yandan Acun Ilıcalı Parviz'le ilgili de kötü haberi duyurdu. Ilıcalı, "Sağlık ekibimiz aşilinde soru olan Parviz'le ilgili kesin kararı verdi. Biz bu sabah bunun şokunu yaşarken Merve olayıyla sarsıldık. Aldığımız kesin bilgiye göre Parviz Survivor All Star'a devam edemeyecek" dedi.

Survivor All Star'da yaprak dökümü! İki iddialı yarışmacı diskalifiye oldu
YORUMLAR
500
Ziraat Bankkart'ta ikinci şampiyonluğun mutluluğu yaşanıyor Ziraat Bankkart'ta ikinci şampiyonluğun mutluluğu yaşanıyor Survivor'da Kahreden Gelişme! Acun Ilıcalı Açıkladı Survivor'da Kahreden Gelişme! Acun Ilıcalı Açıkladı

Merve Aydın, Survivor, oyunlar, Star, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor All Star'da peş peşe ayrılıklar yaşandı! Sakatlanan Merve Aydın ve Parviz adaya veda etti - Son Dakika


Son Dakika
09:14 Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Karine Jean-Pierre olacak: Bu göreve gelen ilk siyah politikacı
09:11 Survivor All Star'da peş peşe ayrılıklar yaşandı! Sakatlanan Merve Aydın ve Parviz adaya veda etti
08:47 Mahkum dizisinde dün akşam neler yaşandı? Barış, neden Savaş'ın ölmediğine inandı?
08:37 Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: İçişleri Bakanı'nın ağzını topla
08:31 Köprüdeki Trabzonspor bayrağını kesen kişi Rambo Okan çıktı! İşte kayda aldığı o görüntü
08:20 6 Mayıs güncel döviz kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:18 Dünya Sağlık Örgütü'nden Covid-19 ölümleri hesaplaması: Türkiye'de açıklananın 2,7 katı kişi hayatını kaybetti
08:12 6 Mayıs güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:05 Rusya Mariupol'de gövde gösterisine hazırlanıyor: 9 Mayıs Zafer Bayramı için büyük tören yapılacak
08:05 Moskova kruvazörünün batırılmasıyla ilgili yeni iddia: ABD'nin verdiği istihbarat neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 09:18:22. #1.13#
SON DAKİKA: Survivor All Star'da peş peşe ayrılıklar yaşandı! Sakatlanan Merve Aydın ve Parviz adaya veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement