Survivor All Star'da sakatlığından dolayı dokunulmazlığı kaybeden Ogeday, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Survivor All Star'da sakatlığından dolayı dokunulmazlığı kaybeden Ogeday, gözyaşlarına boğuldu

18.06.2022 13:18

Survivor All Star'ın iddialı yarışmacılarından Ogeday, sakatlığından dolayı dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu kaybetti. Finale günler kala sakatlandığı için sinirlenen Ogeday, gözyaşlarına hakim olamadı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da kıyasıya mücadele ediyor. Büyük finale sayılı günler kala bireysele dönen yarışmacılar, dokunulmazlığı kazanarak finale doğru gitmek için ellerinden geleni yapıyor. Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümüne ise sakatlığından dolayı parkurda zorlanan Ogeday'ın gözyaşları damga vurdu.

FİNALDE KAYBETTİ

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun oynandığı gecede; finali Adem ve Ogeday yaptı. Son dönemde sakatlık yaşayan ve buna rağmen mücadeleye devam eden Ogeday, 4-2 skorla dokunulmazlığı kaybetti. Kaybettikten sonra morali bozulan Ogeday, arkadaşlarının da desteği ile sakinleşti.

OGEDAY GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Seremoni esnasında gözyaşlarına hakim olamayan Ogeday, şunları söyledi: "Kaybettiğim için sinirli değilim. 'Adem'e nasıl kaybederim?' diye de sinirli değilim. Çünkü Adem iyi bir yarışmacı. Sinirliyim, çünkü bu dönemde sakatlandım. Canım yanıyor, yani sağ ayağım kramp girmeye başlıyor. Soluma çok basamıyorum. Aklım ayağımda oluyor. Yine de yakın gelmeye çalışıyorum, atışlarda tolere ederim diyorum. Sakatlığımı bahane etmek istemiyorum. Ama canım yanıyor yani kaybedebilirim. Beş buçuk aydır kaybetmişimdir bilfiil kazanmışımdır da ama bu dönemde sakatlanmak istemiyordum."

Survivor All Star'da sakatlığından dolayı dokunulmazlığı kaybeden Ogeday, gözyaşlarına boğuldu

"ELEBİLİRİM HİÇ UMURUMDA DEĞİL"

Potaya girmekten de korkmuyorum. Her gün de girebilirim hiç sıkıntı değil. Elenebilirim hiç umurumda değil. Üzülürüm, nerede hata yaptığımı sorgularım. Ama hep söyledim, gelmeden önce de sakatlanarak noktalamak istemiyorum diye. O yüzden sonuna kadar gitmek istiyorum. Yine böyle olursa yine devam edeceğim. Kendi doktorum olabiliyorum bazen. Ne olursa olsun hep kendim, takım arkadaşlarım için mücadele ettim."

"SONUNA KADAR GİDECEĞİM"

Adem iyi bir yarışmacı zaten, atışlarda daha iyi attı ve kazandı. Sadece kendime kızıyorum, keşke sakatlanmasaydım, oraya öyle basmasaydım diyorum. Ama yapacak bir şey yok. 10 günse 10 gün, 9 günse 9 gün. Ne kadar çıkartabiliyorsam çıkartacağım. Ya da daha erken gideceğim ve ya sonuna kadar gideceğim. Hala buradayım. Buradayken de her şeyi yapmaya hazırım."

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Son Dakika Magazin Survivor All Star'da sakatlığından dolayı dokunulmazlığı kaybeden Ogeday, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor All Star'da sakatlığından dolayı dokunulmazlığı kaybeden Ogeday, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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