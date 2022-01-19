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Survivor All Star'da sürgündekiler arasında gerilim had safhada! - Son Dakika

Survivor All Star'da sürgündekiler arasında gerilim had safhada!

19.01.2022 08:35

Survivor 2022 All Star'ın bu akşam yayınlanacak olan 5. bölümün fragmanı yayınlandı. Eleme potasına giren ve sürgün kampına giden Sercan ile Atakan arasında gerilim çıkıyor. Sercan'ın konseyden sonra söylediklerine tepki gösteren Atakan, "Aba altından sopa göstermeye çalıştı. Hoşuma gitmedi, samimiyetsiz" dedi.

Eski yarışmacıların yeniden mücadele ettiği Survivor 2022 All Star, yeni sezona hızlı bir başlangıç yaptı. Sık sık tartışmaların yaşandığı yarışmada Sercan ile Atakan arasında da gerilim yaşanıyor.

"BİR DAHA OLURSA ART NİYET ARARIM"

Sürgün kampına giden isimlerden Survivor Sercan, gitmeden önce söyledikleri ile kamptan dönüşte yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Sercan'ın sürgün kampı dönüşü konseyde yaptığı, "Bir daha olursa art niyet ararım" çıkışına en sert tepki eski şampiyon Avatar Atakan'dan geldi.

Survivor All Star'da gerilim! Sercan'ın sözlerine sinirlenen Atakan sert çıktı: Samimiyetsiz

"SAMİMİYETSİZLİĞİNİ GÖSTERDİ"

Sercan'ın sözlerine sinirlenen Atakan, "Aba altından sopa gösterme hareketleri yaptı. O benim hoşuma gitmedi. O, ilk yaptığı konuşmanın samimiyetsizliğini bana gösterdi" diyor.

Survivor All Star'da gerilim! Sercan'ın sözlerine sinirlenen Atakan sert çıktı: Samimiyetsiz

Öte yandan Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde yarışmacılar ilk kez ödül oyunu için mücadele edecek.

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Son Dakika Magazin Survivor All Star'da sürgündekiler arasında gerilim had safhada! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Survivor All Star'da sürgündekiler arasında gerilim had safhada! - Son Dakika
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