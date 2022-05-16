Survivor'da dokunulmazlık oyununda kaybeden Nisa, öfkeden tahta parkura kafa attı! Yardımına arkadaşları koştu - Son Dakika
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Survivor'da dokunulmazlık oyununda kaybeden Nisa, öfkeden tahta parkura kafa attı! Yardımına arkadaşları koştu

16.05.2022 16:19

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde gergin anlar yaşandı. Yarışmada mücadele eden Nisa, rakibi Sema'ya karşı yenilince öfkeden tahta parkura kafa attı. Birkaç saniye kafasındaki acıyı hissederek yere yatan Nisa'nın yardımına takım arkadaşları koştu.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen Survivor All Star'da gerilim tırmandı. Peş peşe dokunulmazlık oyunlarını kaybederek eleme adayı olan Nisa ise sinirlerine hakim olamadı.

PARKURA KAFA ATTI

Survivor All Star'da Merve Aydın ile Parviz'in sakatlıkları nedeniyle yarışmadan diskalifiye edilmeleri sonrası eleme yapılmadı. Haftanın 6. eleme adayının belirlenmesi için dokunulmazlık oyunu oynanan Survivor All Star'da Nisa'nın hamlesi herkesi şaşkına çevirdi. Sema'ya karşı sayı kaybeden Nisa, tahta parkura kafa attı. Birkaç saniye sonra sendeleyen ve başındaki acıyı hisseden Nisa, yere uzandı. Takım arkadaşlarının durumuna gören Ogeday ve Evrim ise yanına giderek yardım etmeye çalıştı.

Survivor'da sinirler gerildi! Dokunulmazlık oyununda sayı kaybeden Nisa, parkura kafa attı
Survivor'da sinirler gerildi! Dokunulmazlık oyununda sayı kaybeden Nisa, parkura kafa attı
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Survivor All Star, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor'da dokunulmazlık oyununda kaybeden Nisa, öfkeden tahta parkura kafa attı! Yardımına arkadaşları koştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor'da dokunulmazlık oyununda kaybeden Nisa, öfkeden tahta parkura kafa attı! Yardımına arkadaşları koştu - Son Dakika
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