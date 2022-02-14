Survivor'un eski yarışmacısının annesi, Acun Ilıcalı'ya isyan etti: Benim çocuğuma it dedi, sesiniz çıkmadı

Ekranların en fazla takip edilen yapımları arasında yer alan Survivor'da heyecan sürüyor. Fakat yarışmada zaman zaman yaşanan anlaşmazlıklar ortamı geriyor. Survivor All Star 2022'nin son konseyinde Yunus Emre'nin Hikmet'e "Ayı" demesi tepki topladı. Acun Ilıcalı, Survivor Yunus Emre'ye sert çıkınca eski yarışmacılarından Yiğit Dikmen'in annesi Arzu Dikmen sosyal medya hesabından Ilıcalı'ya isyan etti.

Yiğit Dikmen

"KAHRIMDAN ÖLMÜŞTÜM"

Arzu Dikmen Turabi'nin oğluna "İt" demesini hatırlattı ve şu sözlerle sitem etti: "Acun Bey herkese onu deme bunu deme diyor. Turabi konseyden benim çocuğuma it dedi, sesiniz çıkmadı onu alıp prodüksiyon bir yıl sonraki yarışmada fragmana koydu. O zaman da ayar çekseydiniz o fragmanı hiç unutamıyorum, kahrımdan ölmüştüm."

İşte Arzu Dikmen'in o paylaşımları: