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Survivor'un eski yarışmacısının annesi, Acun Ilıcalı'ya isyan etti: Benim çocuğuma it dedi, sesiniz çıkmadı - Son Dakika

Survivor'un eski yarışmacısının annesi, Acun Ilıcalı'ya isyan etti: Benim çocuğuma it dedi, sesiniz çıkmadı

14.02.2022 14:27

Survivor eski yarışmacılarından Yiğit Dikmen'in annesi Arzu Dikmen, yeni bölümdeki bir kavganın ardından sosyal medya hesabından Ilıcalı'ya isyan etti. Anne Dikmen, Turabi'nin oğluna "it" demesini hatırlatarak, "Acun Bey herkese onu deme bunu deme diyor. Turabi konseyden benim çocuğuma it dedi, sesiniz çıkmadı. O zaman da ayar çekseydiniz o fragmanı hiç unutamıyorum, kahrımdan ölmüştüm" ifadelerini kullandı.

Ekranların en fazla takip edilen yapımları arasında yer alan Survivor'da heyecan sürüyor. Fakat yarışmada zaman zaman yaşanan anlaşmazlıklar ortamı geriyor. Survivor All Star 2022'nin son konseyinde Yunus Emre'nin Hikmet'e "Ayı" demesi tepki topladı. Acun Ilıcalı, Survivor Yunus Emre'ye sert çıkınca eski yarışmacılarından Yiğit Dikmen'in annesi Arzu Dikmen sosyal medya hesabından Ilıcalı'ya isyan etti.

Survivor'un eski yarışmacısının annesi, oğluna yönelik hakareti unutamadı, Acun Ilıcalı'ya isyan etti: Kahrımdan ölmüştüm
Yiğit Dikmen

"KAHRIMDAN ÖLMÜŞTÜM"

Arzu Dikmen Turabi'nin oğluna "İt" demesini hatırlattı ve şu sözlerle sitem etti: "Acun Bey herkese onu deme bunu deme diyor. Turabi konseyden benim çocuğuma it dedi, sesiniz çıkmadı onu alıp prodüksiyon bir yıl sonraki yarışmada fragmana koydu. O zaman da ayar çekseydiniz o fragmanı hiç unutamıyorum, kahrımdan ölmüştüm."

İşte Arzu Dikmen'in o paylaşımları:

Survivor'un eski yarışmacısının annesi, oğluna yönelik hakareti unutamadı, Acun Ilıcalı'ya isyan etti: Kahrımdan ölmüştüm
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Son Dakika Magazin Survivor'un eski yarışmacısının annesi, Acun Ilıcalı'ya isyan etti: Benim çocuğuma it dedi, sesiniz çıkmadı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Survivor'un eski yarışmacısının annesi, Acun Ilıcalı'ya isyan etti: Benim çocuğuma it dedi, sesiniz çıkmadı - Son Dakika
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