Suzan Kardeş Şarkı Söyledi Öğrencilere Burs Oldu - Son Dakika
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Suzan Kardeş Şarkı Söyledi Öğrencilere Burs Oldu

13.05.2022 18:49
Suzan Kardeş Şarkı Söyledi Öğrencilere Burs Oldu

Öğrencilere karşılıksız burs vermek için kurulan YEKÜV Vakfı 30. yılını büyük bir etkinlik ile kutladı. Otuz yılda otuz binden fazla öğrenciye destek olan YEKÜV Vakfı, Levent'deki İş Kuleler İş Sanat Konser Salonu'nda Suzan Kardeş konseri ile vakıf yöneticilerini, çalışanlarını, bağışçılarını ve burs alan öğrencilerini bir araya getirerek coşkulu bir geceye imza attı. Gecede YEKÜV başkanı H. Işın Özdemir, vakıf gönüllüsü olan Suzan Kardeş adına eğitim fonu kurulduğu belirtilerek ömür boyunca bu fondan öğrencilere eğitim bursu verileceğini söyledi.

Sevilen sanatçı Suzan Kardeş, YEKÜV Vakfı'nın otuzuncu kuruluş yıl dönümünde Levent'deki İş Kuleler İş Sanat Konser Salonu'nda sahneye çıktı. Şarkılarını vakfın öğrencileri, yönetim kurulu ve bağışçıları için söyleyen sanatçı birbirinden eğlenceli ve coşkulu şarkıları ile dinleyenlerini coşturdu.

Konser öncesinde ise vakfa bağışlarda bulunan bağışçılara ve çalışmaları ile vakfa emekleri geçenlere plaketleri verildi. Suzan Kardeş "Geçen yıl YEKÜV Vakfı yönetimi beni evimde ziyaret ederek çok samimi bir şekilde çalışmalarından bahsettiler. Kadınların kurduğu bu vakfın öğrencilere sağladıkları destek çalışmalarından çok etkilendim ve onlara bir konser sözü vermiştim. Bugün de bu sözümü yerine getirmenin gururunu yaşadım" dedi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

YEKÜV Vakıf başkanı H. Işın Özdemir'de vakfın gönüllüsü olarak kabul ettikleri Suzan Kardeş adına vakfın ömrü boyunca devam edecek "Suzan Kardeş Eğitim Fonu" kurulduğunu söyledi. Bu fona aktarılacak olan gelirler ile pek çok öğrenci eğitim burslarından faydalanacak. Gecenin sonunda çiçek ve plaket verilerek teşekkür edilen Suzan Kardeş ise adına eğitim fonu kurulmasından çok etkilendiğini belirterek duygularını gizleyemedi ve gözyaşlarına boğuldu.

Suzan Kardeş Şarkı Söyledi Öğrencilere Burs Oldu
Suzan Kardeş Şarkı Söyledi Öğrencilere Burs Oldu
Suzan Kardeş Şarkı Söyledi Öğrencilere Burs Oldu

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Suzan Kardeş, Konser, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Suzan Kardeş Şarkı Söyledi Öğrencilere Burs Oldu - Son Dakika


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