Suzan Kardeş Şarkı Söyledi Öğrencilere Burs Oldu - Son Dakika

Sevilen sanatçı Suzan Kardeş, YEKÜV Vakfı'nın otuzuncu kuruluş yıl dönümünde Levent'deki İş Kuleler İş Sanat Konser Salonu'nda sahneye çıktı. Şarkılarını vakfın öğrencileri, yönetim kurulu ve bağışçıları için söyleyen sanatçı birbirinden eğlenceli ve coşkulu şarkıları ile dinleyenlerini coşturdu.

Konser öncesinde ise vakfa bağışlarda bulunan bağışçılara ve çalışmaları ile vakfa emekleri geçenlere plaketleri verildi. Suzan Kardeş "Geçen yıl YEKÜV Vakfı yönetimi beni evimde ziyaret ederek çok samimi bir şekilde çalışmalarından bahsettiler. Kadınların kurduğu bu vakfın öğrencilere sağladıkları destek çalışmalarından çok etkilendim ve onlara bir konser sözü vermiştim. Bugün de bu sözümü yerine getirmenin gururunu yaşadım" dedi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

YEKÜV Vakıf başkanı H. Işın Özdemir'de vakfın gönüllüsü olarak kabul ettikleri Suzan Kardeş adına vakfın ömrü boyunca devam edecek "Suzan Kardeş Eğitim Fonu" kurulduğunu söyledi. Bu fona aktarılacak olan gelirler ile pek çok öğrenci eğitim burslarından faydalanacak. Gecenin sonunda çiçek ve plaket verilerek teşekkür edilen Suzan Kardeş ise adına eğitim fonu kurulmasından çok etkilendiğini belirterek duygularını gizleyemedi ve gözyaşlarına boğuldu.