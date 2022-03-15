Tamamen Bu Diziye Odaklandık - Son Dakika
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Tamamen Bu Diziye Odaklandık

15.03.2022 21:04
Tamamen Bu Diziye Odaklandık

Oyuncu Bensu Soral, önceki akşam Etiler'de bir stüdyodaydı. Yakın zamanda dijital platform için oynayacağı dizideki rolün provaları için stüdyoya giren Soral,  çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bensu Soral, "Dizi için provalarımız devam ediyor. Dizi ile ilgili fazla bilgi veremiyorum. Çekimlerimiz yaklaştı. Tamamen bu işe focuslandık. O yüzden çok heyecanlıyız" dedi.

BENİ HAZIRLIKSIZ YAKALADINIZ

Gazetecilerin, " Bergen'i izleme fırsatınız oldu mu? Sizin de hayranı olduğunuz veya canlandırmak istediğiniz bir isim var mı?" sorusuna Soral, "İzlemedim. Ama çok merak ediyorum. Çok güzel bir iş olduğunu okudum. Yoğun bir şekilde çalıştığım için izleme fırsatı bulamadım. Hayranı olduğum birçok isim var. Canlandırmak istediğim ismi şu an düşünmedim. Beni çok hazırlıksız yakaladınız" dedi. Evliliğinin çok iyi gittiğini söyleyen oyuncu, "Artık üzerimizde karabulutlar yok. Mutluyuz" dedi.

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bensu soral, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Tamamen Bu Diziye Odaklandık - Son Dakika


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