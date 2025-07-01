Tan Taşçı'nın başı takıntılı hayranıyla dertte! 6 yıllık takip bitmiyor - Son Dakika
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Tan Taşçı'nın başı takıntılı hayranıyla dertte! 6 yıllık takip bitmiyor

Tan Taşçı\'nın başı takıntılı hayranıyla dertte! 6 yıllık takip bitmiyor
01.07.2025 10:32
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Tan Taşçı, kendisini yıllardır takip eden saplantılı hayranı nedeniyle bir kez daha mahkemenin yolunu tuttu. Konser alanlarına kadar girerek tehdit oluşturan Nurşan Ç.'nin eylemleri artık şarkıcının yalnızca güvenliğini değil, mesleki itibarını da tehdit ediyor. Sanatçının avukatı, korunma süresinin uzatılmasını talep etti.

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, 6 yılı aşkın süredir kendisini takip eden saplantılı hayranı Nurşan Ç. nedeniyle hem fiziksel hem de mesleki anlamda tehdit altında olduğunu belirterek yeniden mahkemeye başvurdu.

İddiaya göre Nurşan Ç., Taşçı ile ilişki yaşadığına dair bir algıya kapılarak sosyal medya üzerinden şarkıcıya mesajlar, ses kayıtları ve videolar göndermeye başladı. Zamanla fiziki takibe dönüşen bu davranışlar, konser alanlarına ve kulis arkasına kadar uzandı. Taşçı, savcılığa suç duyurusunda bulunarak birçok kez uzaklaştırma kararı aldırdı.

Tan Taşçı'nın başı takıntılı hayranıyla dertte! 6 yıllık takip bitmiyor

Hürriyet'in haberine göre, hakkında 'ısrarlı takip' suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Nurşan Ç.'nin tehditkâr tavırları devam edince, Taşçı bu kez korunma süresinin uzatılması talebiyle İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Avukatı Serkan Toper aracılığıyla sunulan dilekçede, Nurşan Ç.'nin Taşçı'nın menajerlik şirketi ve destek verdiği derneklere kadar giderek huzursuzluk çıkardığı, sosyal medya paylaşımlarının altına yorumlar yazarak sanatçının iş hayatını sekteye uğrattığı belirtildi.

Tan Taşçı'nın başı takıntılı hayranıyla dertte! 6 yıllık takip bitmiyor

Dilekçede ayrıca şu ifadeler yer aldı, "Konserlerde kulise kadar gelerek hem müvekkilimin hem de ekibinin güvenliğini tehdit etmektedir. Bu durum etkinlik organizatörlerini ve dinleyicileri dahi tedirgin etmektedir. Sistematik biçimde mesleki hayatı hedef alınmaktadır."

Yaz sezonuna yoğun konser programıyla devam eden Tan Taşçı'nın, hem sahne güvenliği hem de mesleki itibarı için korunma kararının uzatılmasını istediği öğrenildi. Avukatı Toper, "Bu dönem müvekkilimin kariyerinin en kritik aşamalarından biri. Tehdidin sürmesi, yalnızca güvenliğini değil, sanat hayatını da riske atıyor" diyerek mahkemeden ek önlem talep etti.

Son Dakika

Son Dakika Magazin Tan Taşçı'nın başı takıntılı hayranıyla dertte! 6 yıllık takip bitmiyor - Son Dakika

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