Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'e kavuştu! Çift gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen aylarda bir kız bebek beklediklerini açıklayan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çiftinin kızları doğdu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Geçtiğimiz yaz eğlenceli bir düğünle evlenen oyuncu çiftTaner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'e bugün kavuştu. Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez'in bebekleri Altunizade'de özel bir hastanede dünyaya geldi. Doğum sırasında çok duygulanan çift gözyaşlarını tutamadı.