Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'e kavuştu! Çift gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'e kavuştu! Çift gözyaşlarına hakim olamadı

24.03.2022 16:28
Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'e kavuştu! Çift gözyaşlarına hakim olamadı

Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çiftinden sevindiren haber geldi. Zeynep ismini verdikleri kızları bugün dünyaya geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen aylarda bir kız bebek beklediklerini açıklayan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çiftinin kızları doğdu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Geçtiğimiz yaz eğlenceli bir düğünle evlenen oyuncu çiftTaner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'e bugün kavuştu. Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez'in bebekleri Altunizade'de özel bir hastanede dünyaya geldi. Doğum sırasında çok duygulanan çift gözyaşlarını tutamadı.

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'e kavuştu! Çift gözyaşlarına hakim olamadı
Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'e kavuştu! Çift gözyaşlarına hakim olamadı
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Ünlü Çift Bebeklerine Kavuştu! İşte Bebeğin İsmi... Ünlü Çift Bebeklerine Kavuştu! İşte Bebeğin İsmi...

Ece Çeşmioğlu, Taner Ölmez, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'e kavuştu! Çift gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika


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