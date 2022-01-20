Tarkan'dan Sezen Aksu'ya destek: Yapılan ayıp unutulmayacak

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Şahane Bir Şey Yaşamak adlı şarkısında söylediği "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" cümlesi nedeniyle, ülke gündemine oturmuştu. Sosyal medyada tepkilerin odağında olan Aksu'ya Tarkan'dan destek geldi. Megastar, ünlü sanatçıyla baş başa tatil yaptığı anlardan fotoğraf paylaşarak, Aksu'nun linç edilmesine tepki gösterdi.

"YAPILAN AYIP HİÇBİR ZAMAN UNUTULMAYACAK"

Megastar günlerce konuşulan olayla ilgili şu sözleri yazdı;

"Sezen Aksu şarkıları ve varlığı ile bu topraklarda vicdanın, kalbin sesi olmuş, ülkemizin en büyük değerlerindendir. Candır, canımızdır o. Son günlerde kendisine yapılan haksızlık, saygısızlık ve ayıp hiçbir zaman unutulmayacak, tarihe yazılacaktır. Bugünün tbt'si de Sezen'le yıllar önce gittiğimiz Tayland tatilinde, herkesi ekip baş başa gezip tozduğumuz, eğlendiğimiz, tanınmadan özgürlüğün tadını çıkardığımız unutulmaz anlardan olsun"

NE OLMUŞTU?

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Şahane Bir Şey Yaşamak adlı şarkısında söylediği "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" cümlesi nedeniyle tepki çekmişti. Sosyal medya kullanıcıları, şarkı nedeniyle ünlü sanatçıya büyük tepki gösterirken dini değerlerin aşağılandığını ileri sürerek özür dilenmesi gerektiğini belirtmişti. Aksu'nun söz konusu şarkılarıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da Aksu'ya tepki gösterilerek, "Hz. Adem ile Hz. Havva bütün insanlığın müşterek değeri ve ortak atalarıdır" ifadelerine yer verilmişti.