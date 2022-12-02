Şarkıcı Zeynep Bastık'ı unutan Tolga Akış, yeni aşkıyla ödül gecesine katıldı - Son Dakika
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Şarkıcı Zeynep Bastık'ı unutan Tolga Akış, yeni aşkıyla ödül gecesine katıldı

02.12.2022 15:39

Geçtiğimiz Temmuz ayında şarkıcı Zeynep Bastık ile boşanan Tolga Akış, yeni bir aşka yelken açtı. İkili, dün akşam düzenlenen GQ Ödül Töreni'ne birlikte katıldı. Aşıklar birlikte poz vermeyi de ihmal etmezken genç kadın tarzıyla Zeynep Bastık'a benzetildi.

Geçtiğimiz sene temmuz ayında nikah masasına oturan Zeynep Bastık ve Tolga Akış, evliliklerinin senesi dolmadan boşanma kararı alarak evlerini ayırdı. Çift, temmuz ayında evliliklerinin 1. senesi dolunca da tek celsede boşandı. Bastık'ın ardından Akış da yeni bir aşka yelken açtı.

BİRLİKTE POZ VERDİLER

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tolga Akış gönlünü ekibinde yer alan Gizem Kaya'ya kaptırdı. İkili, dün akşam GQ Ödül Töreni'ne beraber katıldı. Gece boyunca samimi şekilde eğlenen ikili poz vermeyi de ihmal etmedi.

Ödül törenine derin sırt ve göğüs dekolteli bir elbiseyle katılan Gizem Kaya, tarzıyla Zeynep Bastık'a benzetildi.

Zeynep Bastık'ı unutan Tolga Akış, yeni bir aşka yelken açtı

ZEYNEP BASTIK YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇMIŞTI

Başarılı şarkıcı Zeynep Bastık, boşandıktan 2 ay sonra gönlünü fotoğrafçı Seren Dal'a kaptırdı. Sevgilisi yurt dışında yaşayan Zeynep Bastık, ilişkisini gözlerden uzak şekilde yaşıyor.

Zeynep Bastık'ı unutan Tolga Akış, yeni bir aşka yelken açtı
Zeynep Bastık'ı unutan Tolga Akış, yeni bir aşka yelken açtı
Zeynep Bastık'ı unutan Tolga Akış, yeni bir aşka yelken açtı
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Zeynep Bastık, Tolga Akış, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Zeynep Bastık'ı unutan Tolga Akış, yeni aşkıyla ödül gecesine katıldı - Son Dakika


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