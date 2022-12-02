Geçtiğimiz sene temmuz ayında nikah masasına oturan Zeynep Bastık ve Tolga Akış, evliliklerinin senesi dolmadan boşanma kararı alarak evlerini ayırdı. Çift, temmuz ayında evliliklerinin 1. senesi dolunca da tek celsede boşandı. Bastık'ın ardından Akış da yeni bir aşka yelken açtı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tolga Akış gönlünü ekibinde yer alan Gizem Kaya'ya kaptırdı. İkili, dün akşam GQ Ödül Töreni'ne beraber katıldı. Gece boyunca samimi şekilde eğlenen ikili poz vermeyi de ihmal etmedi.
Ödül törenine derin sırt ve göğüs dekolteli bir elbiseyle katılan Gizem Kaya, tarzıyla Zeynep Bastık'a benzetildi.
Başarılı şarkıcı Zeynep Bastık, boşandıktan 2 ay sonra gönlünü fotoğrafçı Seren Dal'a kaptırdı. Sevgilisi yurt dışında yaşayan Zeynep Bastık, ilişkisini gözlerden uzak şekilde yaşıyor.
Son Dakika › Magazin › Şarkıcı Zeynep Bastık'ı unutan Tolga Akış, yeni aşkıyla ödül gecesine katıldı - Son Dakika