Tescilli Güzelle Böyle Yakalandı - Son Dakika
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Tescilli Güzelle Böyle Yakalandı

21.05.2022 00:50
Tescilli Güzelle Böyle Yakalandı

Geçtiğimiz aylarda Sevda Erginci'den ayrılan oyuncu Yılmaz Kunt, yeni bir aşka yelken açtı. Kunt, Miss Turkey 2017'de ikinci olan Pınar Tartan ile Nişantaşı'nda görüntülendi. İşte detaylar...

Sevda Erginci, sevgilisi Yılmaz Kunt'un avukat Seray Öztürk'e attığı mesajların ifşa olmasının ardından ünlü oyuncudan ayrılmıştı.

İkili, geçtiğimiz aylarda ilişkilerine bir şans daha verdi ancak ikinci kez ayrıldıkları öğrenildi.

YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Yılmaz Kunt, ayrılık acısını çabuk atlattı.

Kunt, Miss Turkey 2017'de ikinci olan Pınar Tartan ile önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Nişantaşı'nda gün boyunca üç farklı mekanı gezen ikilinin rahat tavırları dikkat çekti.

BİRBİRLERİNİ TANIMA AŞAMASINDALAR

Kunt ile Erginci'nin birbirlerini tanıma aşamasında olduğu öğrenildi.

Pınar Tartan, geçtiğimiz yıl Murat Ceylan ile aşk yaşamış ancak ikilinin ilişkisi uzun soluklu olmamıştı.

YILMAZ KUNT KİMDİR?

Yılmaz Kunt 1994 yılında Ankara'da doğmuştur. 1.89 boyundadır ve 80 kilodur. 2015 yılında Best Model of Turkey yarışmasının erkekler kategorisinde birinci seçilmiştir. Atılım Üniversitesinde Uluslarası İlişkiler okumuştur. 2016 yılında Gülümse Yeter dizisinde Sarp Civan karakterini canlandırmıştır. Son olarak 'Baş Belası' adlı dizide rol almıştır.

PINAR TARTAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Pınar Tartan (d. 26 Mart 1997, İzmir, Türkiye), Türk model. 2017 yılında Itır Esen'in tacı alındıktan sonra taç Aslı Sümen'e verilince 'Miss Turkey Universe' seçilmiştir. 2017'de katıldığı Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.

Tescilli Güzelle Böyle Yakalandı
Tescilli Güzelle Böyle Yakalandı
Tescilli Güzelle Böyle Yakalandı
Tescilli Güzelle Böyle Yakalandı

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Kaynak: Snob Magazin

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