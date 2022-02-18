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The Answer' Başlıyor! - Son Dakika

The Answer' Başlıyor!

18.02.2022 13:44
The Answer' Başlıyor!

Son yılların en popüler müzik tarzı Rap'ten gençleri coşturacak program The Answer Blu TV ekranlarında yayınlanacak. İşte detaylar…

Sıra dışı bir formatla Blu Tv ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan 'The Answer' her hafta konuk alacağı farklı rap sanatçılarla müzikseverlere adeta bir şölen yaşatacak.

Rap müziğin devleri 'The Answer'da

Müzik yazarı Hakan Uç ve Fatih Tozlu'nun sunuculuğunu üstlendiği, yönetmenliğini Tahsin Güney'in yaptığı programda her hafta rap dünyasının dev isimleri konuk olacak. Haklarında merak edilenler konuşulacak, en sevilen şarkıları seslendirilecek. İzleyiciye hem sohbeti hem de müzikleriyle keyifli dakikalar yaşatacak 'The Answer' çok yakında Blu Tv'de.

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Blu TV, Müzik, RAP, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin The Answer' Başlıyor! - Son Dakika Magazin


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