Tolgahan Sayışman'dan Eşi Almeda Abazi'ye Şok Mesaj - Son Dakika
Üye Girişi

Tolgahan Sayışman'dan Eşi Almeda Abazi'ye Şok Mesaj

12.04.2022 09:10
Tolgahan Sayışman'dan Eşi Almeda Abazi'ye Şok Mesaj

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi'ye mesaj gönderdi. Yapımcılık da yapmaya başlayan Tolgahan Sayışman, eşinin oyunculuğu hakkında yorum yaptı. İşte detaylar...

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Tolgahan Sayışman, Etiler'deki kuaförü Adem Terzi, çıkışı görüntülendi. Yoğun tempoda çalıştığını söyleyen Sayışman, "Biraz uykusuzum. Filmi vizyon girecek, diziyi yayına sokacağız. Bunlar için son çalışmalarını yapıyorum. Onun heyecanı var. Cümle olarak çok kısa sürede anlatabiliyorum ama bir de gelip görün halimi. Bir şirketteyim bir setteyim bir montaj stüdyosundayım. Keyfim çok yerinde, şikayetçi değilim ama biraz uykusuz bırakıyor, yorucu stresli" dedi. Oyunculuğun yapımcılıktan daha kolay olduğunu söyleyen Sayışman'a 'Aynasız Haluk'un dava süreci sorulunca, "Önemsiz bir konu. Filmin ismi başka ama iddia edilen isim başka. Problem çözüldü" dedi.

'DAHASI DA GELECEK'

Filmi için aldığı kilolardan kurtulduğu görülen Sayışman, "Yeni bir projeye hazırlanıyorum, daha da gidecek. Bir vizyona sokayım o bitikten sonra yeni bir filme başlayacağım. O işte biraz daha kilo vereceğim. Şu anda vermeye başladım" dedi. Kilo alıp vermekten zorlanıyorum diyen Tolgahan Sayışman, "Bıktım ama yapacak bir şey yok" dedi. Oyuncu, "Eşiniz Almedia Abazi kilolu fotoğraflarınızı gördüğün de neler söyledi?" sorusuna, "O fotoğraflar montaj. Başka bir vücuda benim yüzümü ekledik orada. İlk gösterdiğimde eşim de çok güldü. İlk gören herkes çok şaşırıyor zaten. Gerçek zanneden de çok olmuş, daha çok öyle algılanmış galiba. O kadar aşırı kilo alma şansım yok, vücut yapısı ona el vermez. Nisbeten kilo aldım, 10 kiloya yakın" dedi.

'ÇOK KARIŞMIYORUM'

Almedia Abazi'yle reklam filminde oynadıkları hatırlatılan Sayışman'a "Eşinizi dizi projesinde görecek miyiz?" sorusuna, "Projesine bağlı. Ben çok karışmıyorum. Nasıl isterse. O nasıl mutlu olursa. Ama ben kendi şirketinden ona proje yapmam" diyerek kahkaha attı. Eşinin üçüncü çocuk istemediği yönündeki açıklamalarıyla alakalı Sayışman, "Kendi adına konuşuyor o. Ben istiyorum, hayır demedim, bir şey demedim, kapattık demedim. Kendi aramızda tartışma konusu. Şaka bir tarafa da, şu an için tamam. Keyifler yerinde. O da zor bir süreç geçirdi, ikinci çocuk kolay değil. Biri 2 yaş sendromunu yaşıyor, 3'e basmak üzere. diğeri 10 aylık, felaket bir cimcime oldu. Şu an üçüncü çocuk konusunu konuşmak bizim için doğru değil" diye konuştu.

Tolgahan Sayışman'dan Eşi Almeda Abazi'ye Şok Mesaj
Tolgahan Sayışman'dan Eşi Almeda Abazi'ye Şok Mesaj
Tolgahan Sayışman'dan Eşi Almeda Abazi'ye Şok Mesaj

YORUMLAR
500
UMUTTEPE'DEKİ KÖPEĞİN ÜZERİNE SPREY BOYAYLA 'UMUT' YAZDILAR UMUTTEPE'DEKİ KÖPEĞİN ÜZERİNE SPREY BOYAYLA 'UMUT' YAZDILAR Yeni Malatyaspor küme düşen ilk takım oldu Yeni Malatyaspor küme düşen ilk takım oldu

Tolgahan Sayışman, Etiler, Umut, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Tolgahan Sayışman'dan Eşi Almeda Abazi'ye Şok Mesaj - Son Dakika


Son Dakika
09:08 MHP'den istifa ettiği için şiddet görmüştü! Sedat Kılınç ve sunucuya ait yeni görüntüler gün yüzüne çıktı
09:07 Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Doğan'ın Ender'e oynadığı büyük oyunda kazanan kim oldu?
09:01 Savaşın 48. günü! Ukrayna'dan korkutan haber: Rus ordusu, Mariupol'de kimyasal silah kullandı
08:54 Ömer Arif'i şoke eden telefon! İşte Hakim dizisinin son bölümünde yaşananlar
08:51 Kobani soruşturmasında ikinci dalga: 91 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 46 kişi gözaltında
08:50 Oyuncu Nursel Köse, başrollerinde yer aldığı Üç Kuruş dizisinden ayrıldı!
08:46 12 Nisan güncel döviz kuru: Dolar kaç lira? Euro kaç TL?
08:37 Uzmanı yazdı: Memur ve emeklinin temmuz ayında alacağı zam yüzde 34,62 oranında olacak
08:36 Altın yükselişe geçti! İşte 12 Nisan güncel fiyatlar
08:32 Ekrem İmamoğlu gençlerle buluştu! Halı saha maçı yapıp, langırt oynadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 09:17:34. #1.13#
SON DAKİKA: Tolgahan Sayışman'dan Eşi Almeda Abazi'ye Şok Mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement