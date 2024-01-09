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Tuğba Ekinci Özel Hayatı Hakkında Çarpıcı Açıklamalar Yaptı - Son Dakika
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Tuğba Ekinci Özel Hayatı Hakkında Çarpıcı Açıklamalar Yaptı

Tuğba Ekinci, katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlk buluşmada öpüşmediğini belirten Ekinci, adamı süründürdüğünü söyledi. Ayrıca, arabada sevişme konusunda da açıklamalarda bulundu.

Tuğba Ekinci Özel Hayatı Hakkında Çarpıcı Açıklamalar Yaptı
09.01.2024 - 10:00,
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Yaptığı yorumlarla ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Tuğba Ekinci katıldığı bir programda özel hayatına dair çapıcı açıklamalar yaptı. Ekinci "İlk buluşmada öpüştün mü?" sorusuna "Ne genç kızken ne şimdi hiç. Adamı süründürürüm askerlik gibi" cevabını verdi.

ÖZEL SORULARA ÇARPICI CEVAPLAR

Son yıllarda şarkılarının yanı sıra gündeme dair yaptığı yorumlar ve cesur paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Tuğba Ekinci, yine adından söz ettirmeyi başardı. Son olarak YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan Ekinci, özel sorulara verdiği cevaplarla programa damga vurdu.

Tuğba Ekinci'den 'İlk buluşmada öpüştün mü?' sorusuna bomba yanıt

"İLK BULUŞMADA ÖPÜŞTÜN MÜ?"

Programda kendisine "Hiç arabada seviştin mi? Bunu Kerimcan'a da sormuştuk." sorusu yöneltilen Tuğba Ekinci, "Hayır! Ona ne soruyorsun o zaten. O soruyu sorman saçma! Kerimcan çok tatlı, zararı kendine sevişme canım arabada" yanıtını verdi. "İlk buluşmada öpüştün mü?" sorusuna ise ünlü isim "Ne genç kızken ne şimdi hiç. Adamı süründürürüm askerlik gibi." dedi.

Tuğba Ekinci'den 'İlk buluşmada öpüştün mü?' sorusuna bomba yanıt
Tuğba Ekinci'den 'İlk buluşmada öpüştün mü?' sorusuna bomba yanıt
YORUMLAR (1)
  • Aslan Yiğit: eee yani? Yanıtla 3 0

Tuğba Ekinci, Magazin, Son Dakika

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