Tuğba Ekinci Özel Hayatı Hakkında Çarpıcı Açıklamalar Yaptı

Yaptığı yorumlarla ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Tuğba Ekinci katıldığı bir programda özel hayatına dair çapıcı açıklamalar yaptı. Ekinci "İlk buluşmada öpüştün mü?" sorusuna "Ne genç kızken ne şimdi hiç. Adamı süründürürüm askerlik gibi" cevabını verdi.

ÖZEL SORULARA ÇARPICI CEVAPLAR

Son yıllarda şarkılarının yanı sıra gündeme dair yaptığı yorumlar ve cesur paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Tuğba Ekinci, yine adından söz ettirmeyi başardı. Son olarak YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan Ekinci, özel sorulara verdiği cevaplarla programa damga vurdu.

"İLK BULUŞMADA ÖPÜŞTÜN MÜ?"

Programda kendisine "Hiç arabada seviştin mi? Bunu Kerimcan'a da sormuştuk." sorusu yöneltilen Tuğba Ekinci, "Hayır! Ona ne soruyorsun o zaten. O soruyu sorman saçma! Kerimcan çok tatlı, zararı kendine sevişme canım arabada" yanıtını verdi. "İlk buluşmada öpüştün mü?" sorusuna ise ünlü isim "Ne genç kızken ne şimdi hiç. Adamı süründürürüm askerlik gibi." dedi.