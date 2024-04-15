Tuğba Ekinci'nin cesur dansı sosyal medyada tartışma yarattı - Son Dakika
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Tuğba Ekinci'nin cesur dansı sosyal medyada tartışma yarattı

Tuğba Ekinci\'nin cesur dansı sosyal medyada tartışma yarattı

Tuğba Ekinci, sahnede cesur kostümüyle yaptığı dansı sosyal medya hesabından paylaştı. Jartiyerli kostümüyle dikkat çeken şarkıcı, eleştirilere sert yanıt verdi.

15.04.2024 17:09  Güncelleme: 17:14
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Tuğba Ekinci sahnesinde cesur kostümüyle dans ettiği anları sosyal medya sayfasından paylaştı.

Çayı demle geliyorum" notuyla danslarını yayınlayan Ekinci'nin jartiyerli kostümü de gözlerden kaçmadı.

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Ekinci'nin dansı ve hareketleri ise müstehcen bulunarak eleştirildi. Ancak şarkıcı eleştirilere sessiz kalmadı ve kendisine yapılan eleştirilere sert çıkıp hakaretlerde bulundu.

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"Vay arkadaş! Yaşadığın ülke kaderin" diyen Tuğba Ekinci devamında şunları söyledi:

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"Sadece yobaz değil evde oturan hareketsiz şişman boğalarsınız haha obezoğlu obezsiniz.

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Namustan bahseder herkesin malına kocasına ya da karısına göz dikersiniz. Kimlere kaldık işimizi yaparken..."

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Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Tuğba Ekinci'nin cesur dansı sosyal medyada tartışma yarattı - Son Dakika

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