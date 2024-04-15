Tuğba Ekinci\'nin cesur dansı sosyal medyada tartışma yarattı

Aşkın Engelleriyle Sınanan Bir Aşk Hikayesi

Neslihan ve Güven, tüm engelleri aşarak yirmi yıllık aşklarına sarılırlar. Ancak bu aşk, kardeşliklerini kabullenen Yaman ve Alaz'ı eski günlere döndürebilir mi? Alaz'ın Asi'ye olan aşkı sınıf farkıyla sınanırken, Yaman'ın geçmişi de adım adım çözülmeye başlar. Gerçeklerle yüzleşen karakterlerin güvenleri ve aşkları sınanırken, Rüya'nın annesine gerçekleri anlatması da beklenmektedir.