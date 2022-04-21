Türk Oyuncularında Rol Aldığı Boy From Heaven Cannes Film Festivali'nde - Son Dakika
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Türk Oyuncularında Rol Aldığı Boy From Heaven Cannes Film Festivali'nde

21.04.2022 21:32
Türk Oyuncularında Rol Aldığı Boy From Heaven Cannes Film Festivali'nde

Cannes Film Festivali'nde yarışacak Boy from Heaven filminin kadrosunda Türk oyuncular Gönül Nagiyeva ve Yunus Albayrak da yer alıyor.

17-28 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 75. Cannes Film Festivali'nde Tarık Saleh'in yeni film Boy from Heaven da yarışacak. Fares Fares, Tawfeek Barhom, Mehdi Dehbi, Makram Khoury gibi ünlü oyuncuların rol aldığı filmin kadrosunda Türk oyuncular Gönül Nagiyeva ve Yunus Albayrak da bulunuyor.

Boy from Heaven, Kahire'deki prestijli bir dini üniversitede çıkan siyasi gerilimi anlatıyor. Büyük bölümünün İstanbul'da çekildiği filmde, başarılı oyuncu Gönül Nagiyeva olayların kilit noktası olan bir polisin eşine hayat veriyor.

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Türk Oyuncularında Rol Aldığı Boy From Heaven Cannes Film Festivali'nde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Oyuncularında Rol Aldığı Boy From Heaven Cannes Film Festivali'nde - Son Dakika
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