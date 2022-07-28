Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor - Son Dakika
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Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor

28.07.2022 17:06

Yeşilçam'ın "Afrodit" lakaplı ünlü ismi Banu Alkan, 64 yaşında evlilik kararı aldı. Alkan, nişanlandığı iş adamı Kemal Yıldız ile evleneceği için çok mutlu olduğunu belirtti.

Bir döneme güzelliği ile damga vuran ve "Afrodit" lakabını alan Banu Alkan, 64 yaşında aşka kapılarını açtı. Alkan, Hollandalı iş adamı Kemal Yıldız ile evliliğe ilk adımı attı.

EVLİLİK TEKLİFİNE "EVET" DEDİ

Kanal D'de yayınlanan Magazin D'nin haberine göre, Banu Alkan ve Kemal yıldız 3 ay önce gittikleri bir mekanda tanıştı. İddiaya göre Kemal Yıldız, Belçika tatilinde bir sürpriz yaparak Alkan'a evlenme teklifinde bulundu. Kemal Yıldız'la hayatının ikinci baharına merhaba diyen Alkan'ın, evleneceği için çok mutlu olduğu öğrenildi.

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Banu Alkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor - Son Dakika
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