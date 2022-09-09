Sinemada canlandırdığı kötü karakterler ile hafızalara kazınan oyuncu sevimli yavru boz ayıya gazoz ikram etti. Sevimli ayıcık ikram edilen gazozu içti. Nuri Alço gazoz içen yavru ayıya "Ağzının tadını biliyor" dedi. Ünlü oyuncu ile yavru aynın o halleri izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Hayvanat Bahçesi, Orhan Elmas, Nuri Alço, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Türk sinemasının efsane oyuncusu Nuri Alço, yavru ayıya gazoz içirdi! - Son Dakika

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