Türk sinemasının efsane oyuncusu Nuri Alço, yavru ayıya gazoz içirdi! - Son Dakika
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Türk sinemasının efsane oyuncusu Nuri Alço, yavru ayıya gazoz içirdi!

09.09.2022 11:58

Türk sinemasında canlandırdığı kötü karakterler ile akıllarda kalan oyuncu Nuri Alço Çekmeköy'deki Hayvanat Bahçesi'nde Liva isimli sevimli yavru boz ayıya gazoz içirdi.

Türk sinemasında canlandırdığı kötü karakterler ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Nuri Alço Çekmeköy'deki Hayvanat Bahçesi'nde Liva isimli sevimli yavru boz ayıya gazoz içirdi. Alço, ikram ettiği gazozu içen yavru boz ayıya "Ağzının tadını biliyor" dedi.

HAYVANAT BAHÇESİNİ ZİYARET ETTİ

Yönetmenliğini Orhan Elmas'ın üstlendiği 1984 yapımı "Kayıp Kızlar" filminde canlandırdığı karakterin ardından 'gazoz'la anılan Alço, Çekmeköy'de ziyaret ettiği Hayvanat Bahçesi'ndeki yavru ayıyı besleme anları renkli görüntüler oluşturdu. Alço, Çekmeköy Hayvanat Bahçesi'nin maskotu olan Liva isimli yavru ayının yanına giderek sevmeye başladı.

Nuri Alço'dan yavru ayıya gazoz

"AĞZININ TADINI BİLİYOR"

Sinemada canlandırdığı kötü karakterler ile hafızalara kazınan oyuncu sevimli yavru boz ayıya gazoz ikram etti. Sevimli ayıcık ikram edilen gazozu içti. Nuri Alço gazoz içen yavru ayıya "Ağzının tadını biliyor" dedi. Ünlü oyuncu ile yavru aynın o halleri izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Nuri Alço'dan yavru ayıya gazoz
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Kaynak: İHA

Hayvanat Bahçesi, Orhan Elmas, Nuri Alço, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Türk sinemasının efsane oyuncusu Nuri Alço, yavru ayıya gazoz içirdi! - Son Dakika

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