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Türkücü Seher Dilovan'dan sahnede dekolteli kıyafet giyenleri sinirlendirecek yorum: Bedenini teşhir edenler psikolojik bir vakadır - Son Dakika

Türkücü Seher Dilovan'dan sahnede dekolteli kıyafet giyenleri sinirlendirecek yorum: Bedenini teşhir edenler psikolojik bir vakadır

05.12.2021 11:02

Halk müziğinin sevilen sanatçısı Seher Dilovan, sahnede dekolte giyenleri psikolojik bir vaka olarak tanımladı. Ünlü türkücü " Dekolte giyip bedenini teşhir edenler psikolojik bir vakadır. İnsanlar kendine çekidüzen vermeli. İş pornografiye girmemeli" sözlerine yer verdi.

İlk albümünü 1992 yılında çıkaran halk müziğinin sevilen seslerinden Seher Dilovan, Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'in sorularını cevapladı. Kendisini magazin figürü haline getirmediğini ifade eden ünlü türkücü son gelişmeler hakkında konuştu. Başarılı türkücü sahne kıyafetleri hakkında dikkat çeken bir yorum yaptı.

"İNSANLAR KENDİNE ÇEKİDÜZEN VERMELİ"

Sahnede de hayli sadesiniz. Sizi hiç dekolte kostümlerle görmedim sorusuna sevilen türkücü "Kendime dikkat ederim. Sahne kostümü, sanatın görsel şovu olarak algılanabilir ama dekolte giyip bedenini teşhir edenler psikolojik bir vakadır. Aşırı dekolte giyenler sağlıklı bir ruh halinde değiller. İnsanlar kendine çekidüzen vermeli. İş pornografiye girmemeli" cevabını verdi.

Ünlü türkücü Seher Dilovan'dan sahnede dekolte giyenlere olay yorum: Bedenini teşhir edenler psikolojik bir vakadır

OĞLUYLA SAHNEYE ÇIKACAK

Öte yandan 19 yaşındaki oğlu Alan Dere de annesinin yolundan ilerliyor. İsviçre doğumlu Alan, Eurovision'da İsviçre'yi temsil etmeye hazırlanıyor. Oğlu Alan'la iki ortak sahne projesi de olan sanatçı, "Canımdan bir parçamla sahneyi paylaşmak benim için bir onur" diyerek bu konu hakkında duygularını dile getirdi.

Ünlü türkücü Seher Dilovan'dan sahnede dekolte giyenlere olay yorum: Bedenini teşhir edenler psikolojik bir vakadır
Türkücü Seher Dilovan'dan sahnede dekolteli kıyafet giyenleri sinirlendirecek yorum: Bedenini teşhir edenler psikolojik bir vakadır

Seher Dilovan, Alev Gürsoy, İsviçre, Teşhir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Türkücü Seher Dilovan'dan sahnede dekolteli kıyafet giyenleri sinirlendirecek yorum: Bedenini teşhir edenler psikolojik bir vakadır - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Türkücü Seher Dilovan'dan sahnede dekolteli kıyafet giyenleri sinirlendirecek yorum: Bedenini teşhir edenler psikolojik bir vakadır - Son Dakika
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