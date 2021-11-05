Tutuşturan 'Pusu'

Anadolu Rock'ın başarılı isimlerinden Ekrem Düzgünoğlu'nun yeni teklisi 'Pusu', BPM Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Düzgünoğlu söz, müzik ve kendisine ait olan 'Pusu' şarkısının klibinde ateş yakılarak çekilen planda komple yanmaktan son anda kurtuldu. Ekrem Düzgünoğlu, şarkı söylerken alttan gelen harlı ateşle uzun siyah pardesünün alev aldığını geç algıladığını şöyle anlattı: "Rüzgar yön değiştirince pardesüm alev aldı. Şarkı söylerken önce fark etmedim, dumandan dolayı arkadaşlar da karşıdan anlamadı. Sağ kolum biraz yandı, acil müdahale edildi. Klibi tamamladıktan sonra da tedaviye devam ettim."

Düzgünoğlu, 'Pusu' şarkısını oyuncu Murat Yıldırım'ın hayat verdiği, diziye de adını veren 'Ramo' karakterine ithafen yazdığını belirtti.