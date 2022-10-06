Tuzak... İLK TANITIM GELDİ! - Son Dakika
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Tuzak... İLK TANITIM GELDİ!

06.10.2022 14:37
Tuzak... İLK TANITIM GELDİ!

TV8’de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan, özgün hikayesi ve yepyeni anlatım tarzıyla dikkat çeken "Tuzak"ın ilk teaserı yayınlandı.

Başrollerini Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu paylaşırken, yönetmenliğini Aytaç Çiçek, senaristliğini ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu yapacak.

Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle merakla beklenen dizinin konusu ise ;

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir.

Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır…

Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir..

YORUMLAR
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Birçok ünlü ismin kadrosunda yer aldığı Tuzak dizisinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı Birçok ünlü ismin kadrosunda yer aldığı Tuzak dizisinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı
Kaynak: Magazinkolik

Rıza Kocaoğlu, Talat Bulut, bensu soral, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tuzak... İLK TANITIM GELDİ! - Son Dakika

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