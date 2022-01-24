Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç gibi isimleri buluşturan Üç Kuruş dizisinde Leyla, Efe ile ilgili şüphelerinde haklı çıkacak mı?
Kartal ve Efenin çatışmaya girdiği tanıtım gerilimi yüksek anlara sahne olurken Efe'nin müdürüne silahlara takip cihazı koyduğunu söylemesi dikkat çekiyor. Efe'nin konuşması üzerine kapının önünde bekleyen Leyla'nın şoke olmuş hali ise akıllara "Leyla, Efe'nin polisliği bırakmadığını öğrendi mi? sorusunu getiriyor.
Son Dakika › Magazin › Üç Kuruş dizisinde bugün neler olacak? Leyla, Efe'nin polisliği bırakmadığını öğrendi mi? - Son Dakika Magazin