Üç Kuruş izleyicisiyle bu akşam buluşuyor! Leyla düğünde vuruluyor! - Son Dakika

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Diren Polatoğulları, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisi 22. yeni bölümüyle nefesleri kesecek. 'Üç Kuruş'un yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Leyla'nın kınasının yakıldığı anların ekrana geldiği tanıtımda Kılıç, Efe ile Kartal'ı izlerken "Düğüne icabet etmemek olmaz!" demesi dikkat çekiyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Neriman, Baybars'a silah doğrulturken patlama sesi akıllara "Kim vuruldu?" sorusunu getiriyor. Kartal ve Leyla karşılıklı oynarken düğüne gelen Kılıç, Leyla'yı vurarak herkesi şoke ediyor. Şimdi izleyiciler "Leyla'ya ne olacak?" sorusunun cevabını büyük bir merakla bekliyor.

Çaka ailesi dört bir koldan heyecanla düğün hazırlıkları yaparken Kılıç onlara fark ettirmeden enselerindedir. Kartal'ın son hamlesinden sonra Kılıç'ın kendi yöntemleriyle alacağı intikam planının her an gerçekleşebileceğini fark eden Şahin kendi yerini sağlamlaştırmaya çalışmaktadır. Düğünde Kılıç'ın darbesiyle dağılan Kartal, Şahin'le yüzleşir. Aralarındaki sert kavgada Şahin, Kılıç'ın ailesine düşündüğünden çok daha büyük bir zarar verdiğini öğrenir.