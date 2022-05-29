(BURSA)Uludağ Üniversitesi'nin "12. Marconi Medya Ödülleri" sahiplerini buldu - Son Dakika
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(BURSA)Uludağ Üniversitesi'nin "12. Marconi Medya Ödülleri" sahiplerini buldu

29.05.2022 12:47

(BURSA)Uludağ Üniversitesi'nin "12. Marconi Medya Ödülleri" sahiplerini buldu Türkiye'nin ilk Dijital Sanat Eseri ödüllü medya töreni düzenlendi Uludağ Üniversitesi Radyo ve Televizyon Topluluğu üyeleri, yılın en iyi Dijital Sanat Eseri sanatçılarını belirledi.

(BURSA) Uludağ Üniversitesi'nin "12. Marconi Medya Ödülleri" sahiplerini buldu

Türkiye'nin ilk Dijital Sanat Eseri ödüllü medya töreni düzenlendi

BURSA - Uludağ Üniversitesi Radyo ve Televizyon Topluluğu üyeleri, yılın en iyi Dijital Sanat Eseri sanatçılarını belirledi. Ödül törenine sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Radyo ve Televizyon Topluluğu, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezinde düzenlediği, Türkiye'nin ilk Dijital Sanat Eseriödüllü medya töreninde 12 kategoride 12 kişiye ödül layık gördü. NFT ödülüne layık görülen ünlüler ise, "Camdaki kız dizisinin sevilen oyuncusu Merve Polat, Emre Yücelen, Sergen Deveci, Kadir Özübek, Erman Gülgeç, Mehtap Algül, Murat Soner, Tuğkan Gönültaş, Berk Keklik ve Berfu Yenenler" oldu.

"Uludağ Üniversitesi Marconi Medya ödülleri için Türkiye'de bir ilke imza atıldı"

Ödül sahiplerine özel tasarım çoğaltılamayan ve benzersiz dijital sanat eseri takdim edildi, ödül törenine ise çok sayıda öğrenci katıldı.

Kuliste konuşan sevilen oyuncu Merve Polat," Çok güzel bir ödül töreniydi. Üniversite topluluğu olmasına rağmen profesyoneli aratmayacak kadar iyi bir organizasyon gördüm. Çok mutlu oldum, çok keyif aldım. Dilerim nicelerini görürüz" diye konuştu.

Radyo ve Televizyon Topluluğu Başkanı Baha Solmaz ise," Marconi Medya Ödüllerinin 12.sini düzenlendik. Bu medya ödül töreninde, diğer medya ödüllerinden farklı olarak Türkiye'de ilk defa "Dijital Sanat Eseri" ödüllerini vermiş olduk. İştirak sağlayan değerli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Seneye 13. NFT ödüllerini sahiplerine kavuşturmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

(BURSA)Uludağ Üniversitesi'nin 12. Marconi Medya Ödülleri sahiplerini buldu
(BURSA)Uludağ Üniversitesi'nin 12. Marconi Medya Ödülleri sahiplerini buldu
(BURSA)Uludağ Üniversitesi'nin 12. Marconi Medya Ödülleri sahiplerini buldu
(BURSA)Uludağ Üniversitesi'nin 12. Marconi Medya Ödülleri sahiplerini buldu
(BURSA)Uludağ Üniversitesi'nin 12. Marconi Medya Ödülleri sahiplerini buldu
(BURSA)Uludağ Üniversitesi'nin 12. Marconi Medya Ödülleri sahiplerini buldu
(BURSA)Uludağ Üniversitesi'nin 12. Marconi Medya Ödülleri sahiplerini buldu
(BURSA)Uludağ Üniversitesi'nin 12. Marconi Medya Ödülleri sahiplerini buldu

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İstanbul Gençlik Oyunları'nda ödüller sahiplerine verildi İstanbul Gençlik Oyunları'nda ödüller sahiplerine verildi
Kaynak: İHA

Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin (BURSA)Uludağ Üniversitesi'nin '12. Marconi Medya Ödülleri' sahiplerini buldu - Son Dakika


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