Taro Emir Tekin, uzun süredir aşk yaşadığı Sofia ile ayrıldı

Taro Emir Tekin, Taksim'de görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Sofia ile ayrılık kararı almıştı.

Bu ayrılık Tekin'in annesi Şevval Sam, "Kendi kararları ben bir şey diyemem. Bence ona da çok üstelemeyin bu konuyu" demişti. Taro, ayrılık kararı hakkında gazetecilere, "Evet, ayrılık doğru. Ama ben bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum. Annem de çok güzel özetlemiş konuyu aslında. Ortak kararımız diyebilirim" şeklinde konuştu.