Taro Emir Tekin, uzun süredir aşk yaşadığı Sofia ile ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Taro Emir Tekin, uzun süredir aşk yaşadığı Sofia ile ayrıldı

09.01.2023 08:16
Taro Emir Tekin, uzun süredir aşk yaşadığı Sofia ile ayrıldı

Son olarak Bir Peri Masalı dizisiyle ekranda olan ünlü oyuncu Taro Emir Tekin, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Sefo ile ayrılık kararı aldıklarını açıkladı. İşte haberin detayları...

Taro Emir Tekin, Taksim'de görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Sofia ile ayrılık kararı almıştı.
Bu ayrılık Tekin'in annesi Şevval Sam, "Kendi kararları ben bir şey diyemem. Bence ona da çok üstelemeyin bu konuyu" demişti. Taro, ayrılık kararı hakkında gazetecilere, "Evet, ayrılık doğru. Ama ben bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum. Annem de çok güzel özetlemiş konuyu aslında. Ortak kararımız diyebilirim" şeklinde konuştu.

Kaynak: Snob Magazin
YORUMLAR
500
İstanbul'da kavga eden müşterileri uyarmak isteyen taksici öldürüldü İstanbul'da kavga eden müşterileri uyarmak isteyen taksici öldürüldü KKTC, ara bölgedeki tarihi Taksim Sahası'nı yeniden hizmete sokuyor (1) KKTC, ara bölgedeki tarihi Taksim Sahası'nı yeniden hizmete sokuyor (1) Dev derbiyi kazanan Galatasaray taraftarları Taksim Meydanı'nda kutlama yaptı Dev derbiyi kazanan Galatasaray taraftarları Taksim Meydanı'nda kutlama yaptı

Tarık Emir Tekin, Şevval Sam, Taksim, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Taro Emir Tekin, uzun süredir aşk yaşadığı Sofia ile ayrıldı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2023 12:06:01. #1.11#
SON DAKİKA: Taro Emir Tekin, uzun süredir aşk yaşadığı Sofia ile ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement