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Ünlü fenomen Rachel Araz'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı! - Son Dakika

Ünlü fenomen Rachel Araz'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı!

15.11.2021 15:29
Ünlü fenomen Rachel Araz'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı!

Son dönemin dikkat çeken fenomeni Rachel Araz'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı. İşte Araz'ın büyük değişimi...

Lüks yaşansıtıyla dikkat çeken ünlü fenomen Rachel Araz'ın okul yıllarında çekilmiş bir fotoğrafı gün yüzüne çıktı.

33 yaşındaki Araz'ın bu halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

ESTETİK AÇIKLAMASI

İş insanı Sami Kiresepi ile evli olan Araz, geçtiğimiz aylarda estetik iddiasına cevap vermişti.

Ünlü fenomen, "Bugüne kadar hiç estetik yaptırmadım. Buna botoks dahil" demişti.

Rachael Araz Kiresepi'nin gerçek adının ise 'Raşela Funda Araz' olduğu da ortaya çıktı.

Rachel Araz, Estetik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü fenomen Rachel Araz'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı! - Son Dakika Magazin


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