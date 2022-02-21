Ünlü İsimler Cemil İpekçi Defilesinde Podyuma Çıkacak

Open Stage "Katılımcı markalar için büyük bir fırsat

İşini büyük bir heyecanla ve çok ciddiye alarak yaptığını söyleyen Banu Noyan "Araya pandeminin girmesiyle motivasyonumuz kursağımızda kaldı ama bu dünya krizinin de bizi bitirmesine müsade etmemeye gayret ediyorum" işte tam da bu nedenle bu etkinlik bir motivasyon ve güç birliği projesi olarak gerçekleşecek" dedi.

Tekstil ve moda sektörü pandemi den en çok zarar gören sektörlerden biri olduğunu da ifade eden Noyan sözlerine şöyle devam etti; Günümüzde bir defilenin maliyetinin bir marka için oldukça yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu moda günleri katılımcı markalar için oldukça iyi bir fırsat olacak. Markalar hem misafirlerini davet edecekler hem sezon defilelerini yapacaklar hem de pr yapacaklar ve bizler gibi meslekte konumu belli isimlerle birlikte çalışma fırsatı bulacaklar.

Son Gala gecesinde Cemil İpekçi'nin defilesi yer alacak…

Son gece yapılacak Gala defilesi için sevgili Cemil İpekçi'nin büyük bir heyecanla çalıştığını belirten Banu Noyan, "Cemil İpekçi de pandemiye yenilmek istemediğini söylüyor, etkinliğimize yepyeni ve muhteşem bir koleksiyonla katılıyor" dedi.

Öykü Serter'in sunumuyla gerçekleşecek İpekçi defilesinde Arzum Onan ve Azra Akın da podyumda yer alacaklar.