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Ünlü İsimler Cemil İpekçi Defilesinde Podyuma Çıkacak - Son Dakika

Ünlü İsimler Cemil İpekçi Defilesinde Podyuma Çıkacak

21.02.2022 11:44
Ünlü İsimler Cemil İpekçi Defilesinde Podyuma Çıkacak

Ünlü İş İnsanı Banu Noyan, pandemi de darbe alan moda sektörünü canlandırmak ve Modaya Dair Her Şey'in yer aldığı "Open Stage" projesi için kolları sıvadı. Projede Cemil İpekçi'nin 2022 koleksiyonu moda severlerin beğenisine sunacak. Bir çok ünlü isim podyuma çıkacak.

Banu Noyan pandemi sonrası büyük darbe alan tekstil ve moda sektörünü canlandırmak için kolları sıvadı. Şimdiye kadar pek çok büyük ve başarılı organizasyona imza atan Noyan, 29-30-31 Mart tarihlerinde planlanan Moda etkinliğini bir nevi motivasyon ve güç birliği projesi olmalı diye düşünerek yola çıktıklarını söyledi. Tüm organizasyonu ve sanat yönetmenliği Banu Noyan tarafından gerçekleştirilecek olan moda günlerinde profesyonel mankenlerin yanı sıra pek çok tanınmış isim de podyumda yer alacak Şimdiye kadar Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yüzlerce moda gösterisi düzenleyen Banu Noyan "Open Stage" adını verdiği bu etkinliği İstanbul'da başlayıp Türkiye'nin dört bir yerine taşıyacaklarını da sözlerine ekledi.

Open Stage "Katılımcı markalar için büyük bir fırsat

İşini büyük bir heyecanla ve çok ciddiye alarak yaptığını söyleyen Banu Noyan "Araya pandeminin girmesiyle motivasyonumuz kursağımızda kaldı ama bu dünya krizinin de bizi bitirmesine müsade etmemeye gayret ediyorum" işte tam da bu nedenle bu etkinlik bir motivasyon ve güç birliği projesi olarak gerçekleşecek" dedi.

Tekstil ve moda sektörü pandemi den en çok zarar gören sektörlerden biri olduğunu da ifade eden Noyan sözlerine şöyle devam etti; Günümüzde bir defilenin maliyetinin bir marka için oldukça yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu moda günleri katılımcı markalar için oldukça iyi bir fırsat olacak. Markalar hem misafirlerini davet edecekler hem sezon defilelerini yapacaklar hem de pr yapacaklar ve bizler gibi meslekte konumu belli isimlerle birlikte çalışma fırsatı bulacaklar.

Son Gala gecesinde Cemil İpekçi'nin defilesi yer alacak…

Son gece yapılacak Gala defilesi için sevgili Cemil İpekçi'nin büyük bir heyecanla çalıştığını belirten Banu Noyan, "Cemil İpekçi de pandemiye yenilmek istemediğini söylüyor, etkinliğimize yepyeni ve muhteşem bir koleksiyonla katılıyor" dedi.

Öykü Serter'in sunumuyla gerçekleşecek İpekçi defilesinde Arzum Onan ve Azra Akın da podyumda yer alacaklar.

Ünlü İsimler Cemil İpekçi Defilesinde Podyuma Çıkacak
Ünlü İsimler Cemil İpekçi Defilesinde Podyuma Çıkacak

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Cemil İpekçi, 31 Mart, Darbe, Moda, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü İsimler Cemil İpekçi Defilesinde Podyuma Çıkacak - Son Dakika Magazin


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