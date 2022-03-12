Ünlü modacı Andıç hünerini müzikte de konuşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü modacı Andıç hünerini müzikte de konuşturdu

12.03.2022 11:21
Ünlü modacı Andıç hünerini müzikte de konuşturdu

Ünlülerin moda tasarımcısı Cafer Andıç, son dönemde dünyayı kasıp kavuran hip-hop tarzı müziğiyle moda dünyasındaki hünerlerine bir yenisini daha ekledi.

Ünlülerin moda tasarımcısı Cafer Andıç, son dönemde dünyayı kasıp kavuran hip-hop tarzı müziğiyle moda dünyasındaki hünerlerine bir yenisini daha ekledi. Takipçilerini paylaştığı Huzur adlı hip-hop müziği ile etkileyen Andıç, beğeni yağmuruna tutuldu.

Yaptığı başarılı çalışmalarla moda dünyasında adından sıkça söz ettiren ve ünlü isimlerin en çok tercih ettiği isimler arasında bulunan Cafer Andıç, son dönemde dünyayı kasıp kavuran hip-hop tarzı müziğiyle moda dünyasındaki hünerlerine bir yenisini daha ekledi. Takipçilerini paylaştığı Huzur adlı hip- hop müziği ile etkileyen Andıç, beğeni yağmuruna tutuldu. Andıç, "Müzik ruhunu içimde hep taşıdığım doğrudur. Aslında bakarsanız müzik ve moda dünyası birbirleriyle çok ilgililer. İkisinde de ruha hitap eden bir büyü var. Bana göre her modacı içinde bir müzik ruhu da taşıyor. Ben çok önemli koleksiyonlar hazırlarken yoğun koşturmacalarımı hep müzik ile dizginleştiririm. Dünya müziğine çok hakimim. Müzik kulağımın da çok iyi olduğunu biliyordum. Bütün bu envaterleri bir araya toplayınca neden kendi müziğimi yapmayayım deyip 3 tane müzik hazırladım. Bunlardan bir tanesi de geçen gün takipçilerimle paylaştığım 'Huzur' adlı çalışmamdı. Herkes çok sevdi 'Huzur'u' bundan ben de çok büyük mutluluk duydum" dedi. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
Rihanna İç Çamaşırını Halka Açacak Rihanna İç Çamaşırını Halka Açacak ÖĞRENCİLER, OKULDA ALDIKLARI EĞİTİMLE ENSTRÜMAN ÜRETİYOR -2 ÖĞRENCİLER, OKULDA ALDIKLARI EĞİTİMLE ENSTRÜMAN ÜRETİYOR -2

Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ünlü modacı Andıç hünerini müzikte de konuşturdu - Son Dakika


Son Dakika
11:16 Düğünde sağdıç öyle bir hikaye anlattı ki, herkes şoke oldu: Onları evlenmeden önce bastık
11:12 Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah: Yaşadığı acıların tarifi yok!
11:03 Utanç! Dünyayı bisikletle gezdi, bisikleti Antalya'da çalındı
11:02 Türkiye doğal gazsız kalır mı? Bakan Dönmez yanıtladı: Gazprom ile BOTAŞ sık sık görüşüyor, tedarik problemi yok
10:52 "Türkiye'nin Rus gazına bağımlılığı yüzde 40" diyen Bakan Dönmez, Karadeniz gazı için 2023'i işaret etti
10:48 Rusya 'hamile değil' demişti: Mariupol'de vurulan hastaneden kaçan kadın doğum yaptı
10:44 "Dün gece rüyamda gördüm" dedi, Akşener yanıtladı! İşte İYİ Parti liderinin Beştepe planı
10:35 Böyle şaka mı olur? Youtuberlar arasındaki şaka düellosunda olan, 700 bin TL'lik arabaya oldu
10:33 Şarkıcı Simge'den yırtmaçlı dans şov
10:25 "Son 30 yılın en soğuk gecesini yaşadık" diyen İBB Başkanı İmamoğlu uyardı: En yoğun kar yağışı geliyor, güneşe aldanmayın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 11:28:26. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü modacı Andıç hünerini müzikte de konuşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement