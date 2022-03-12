Ünlü modacı Andıç hünerini müzikte de konuşturdu - Son Dakika

Ünlülerin moda tasarımcısı Cafer Andıç, son dönemde dünyayı kasıp kavuran hip-hop tarzı müziğiyle moda dünyasındaki hünerlerine bir yenisini daha ekledi. Takipçilerini paylaştığı Huzur adlı hip-hop müziği ile etkileyen Andıç, beğeni yağmuruna tutuldu.

Yaptığı başarılı çalışmalarla moda dünyasında adından sıkça söz ettiren ve ünlü isimlerin en çok tercih ettiği isimler arasında bulunan Cafer Andıç, son dönemde dünyayı kasıp kavuran hip-hop tarzı müziğiyle moda dünyasındaki hünerlerine bir yenisini daha ekledi. Takipçilerini paylaştığı Huzur adlı hip- hop müziği ile etkileyen Andıç, beğeni yağmuruna tutuldu. Andıç, "Müzik ruhunu içimde hep taşıdığım doğrudur. Aslında bakarsanız müzik ve moda dünyası birbirleriyle çok ilgililer. İkisinde de ruha hitap eden bir büyü var. Bana göre her modacı içinde bir müzik ruhu da taşıyor. Ben çok önemli koleksiyonlar hazırlarken yoğun koşturmacalarımı hep müzik ile dizginleştiririm. Dünya müziğine çok hakimim. Müzik kulağımın da çok iyi olduğunu biliyordum. Bütün bu envaterleri bir araya toplayınca neden kendi müziğimi yapmayayım deyip 3 tane müzik hazırladım. Bunlardan bir tanesi de geçen gün takipçilerimle paylaştığım 'Huzur' adlı çalışmamdı. Herkes çok sevdi 'Huzur'u' bundan ben de çok büyük mutluluk duydum" dedi. - DİYARBAKIR