3 ay önce doğum yapan ünlü model Adriana Lima görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'ın en iddialı modellerinden olan ve güzelliği dillere destan model Adriana Lima, bir süredir göz önünde bulunmuyordu.

Bir dönem dünyanın en güzel kadını olarak gösterilen Victoria's Secret meleği, 1 yıldır aşk yaşadığıAndre Lemmers'ten bir erkek bebek dünyaya getirdi. 4 ay önce doğum yapan ünlü model uzun bir aranın ardından podyumlara döndü.

Dünya Kupası boyunca Katar'da bulunan Adriana Lima, son olarak bir etkinlikte podyuma çıktı. Fazla kilolarıyla dikkat çeken Lima'nın son halini görenler ünlü mankeni tanıyamadı.

41 yaşındaki süper modele eleştiri yağarken, çoğu kişi Lima'nın bir anne olduğunu ve çocuk emzirdiğini hatırlatarak acımasız yorumlara tepki gösterdi.

İşte Adriana Lima'nın son hali;