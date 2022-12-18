Oyuncu Hande Erçel'den kanser tedavisi gören yeğeni Aylin Mavi'nin yaş gününde duygulandıran paylaşım - Son Dakika
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Oyuncu Hande Erçel'den kanser tedavisi gören yeğeni Aylin Mavi'nin yaş gününde duygulandıran paylaşım

18.12.2022 12:26

Oyuncu Hande Erçel, tedavi gören yeğeni Aylin Mavi'nin yeni yaşını, duygusal bir paylaşımla sosyal medyadan kutladı. Birlikte olduğu fotoğrafı yayınlayan Erçel, "Tam olarak baktığın yerde olacağım. Her zaman" notunu düştü.

Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel, 2019'da Caner Yıldırım ile dünyaevine girmiş, aynı yıl aralık ayında anne olma mutluluğu yaşamıştı. Yeğeni ile sık sık vakit geçiren güzel oyuncu Hande Erçel, sosyal medya paylaşımıyla duygulandırdı.

"MAVİ 3 YAŞINDA"

Yeğeninin doğum gününü kutlayan ünlü isim, Aylin Mavi ile pozuna kalp emojisiyle birlikte, "Özgür kız Mavi senin için nerede olmamı istersen, beni nerede görmek istersen, ne zaman bana ihtiyaç duyarsan tam olarak baktığın yerde olacağım. Her zaman. Seni seviyorum tetesi. Mavi üç yaşında" notunu düştü.

Hande Erçel'den kanser tedavisi gören Aylin Mavi'nin yaş gününde duygusal paylaşım

KANSERLE MÜCADELE ETTİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Birkaç ay önce Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'nin kanserle mücadele ettiği ortaya çıkmıştı. Kızının hastalığını doğrulayan anne Gamze Erçel, "İki hafta önce kızımız Mavi'yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi de gayet iyi" açıklamasını yapmıştı.

Hande Erçel'den kanser tedavisi gören Aylin Mavi'nin yaş gününde duygusal paylaşım
Hande Erçel'den kanser tedavisi gören Aylin Mavi'nin yaş gününde duygusal paylaşım
Hande Erçel'den kanser tedavisi gören Aylin Mavi'nin yaş gününde duygusal paylaşım
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Aylin Mavi Yıldırım, Gamze Erçel, Hande Erçel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Hande Erçel'den kanser tedavisi gören yeğeni Aylin Mavi'nin yaş gününde duygulandıran paylaşım - Son Dakika


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