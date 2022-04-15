Ünlü Oyuncudan Şaşırtan Karar! - Son Dakika
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Ünlü Oyuncudan Şaşırtan Karar!

15.04.2022 23:11
Ünlü Oyuncudan Şaşırtan Karar!

Oyuncu Tuvana Türkay, önceki akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Turkay, Londra'ya sürekli gidip gelmesinin nedenini de açıkladı.

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu Tuvana Türkay, "Eski bilinen bir şarkıya cover yapıyorum. Ama şarkının adını şu an söyleyemem" dedi.

Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan, 'Londra'dan İstanbul'a geri döndü' haberine de açıklık getiren Türkay, "Öyle yazıldığı gibi bir şey yok. Ben sürekli Londra'ya gidip geliyorum. İşlerim olduğu için sürekli gidip geliyorum. Okulum orada. Londra'ya taşınmam söz konusu değil" diyerek evinin yolunu tuttu.

Ünlü Oyuncudan Şaşırtan Karar!

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Tuvana Türkay, Londra, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü Oyuncudan Şaşırtan Karar! - Son Dakika


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