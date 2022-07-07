Ünlü Oyuncunun Yeni Mesleği Şaşırttı!

Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Özlem Conker, oyunculuğu bıraktığına dair çıkan haberlere yanıt verdi.

"OYUNCULUĞU BIRAKMADIM"

Conker, "Oyunculuğu bırakmadım. Dinlenme arası verdim. Bir süredir mimari restorasyon bölümünde okuyorum. Zor bir bölüm, çok vaktimi aldı ama bana çok iyi geldi." diyerek sevenlerini şaşırttı.

Özlem Conker, "Üniversiteyi önümüzdeki yıl bitireceğim. Eğer uygun bir senaryo gelirse seneye setlere dönebilirim" dedi.

ÖZLEM CONKER KİMDİR?

Özlem Conker (d. 1 Temmuz 1973, Ankara), Türk oyuncudur.

Oyunculuğa reklam filmleri ile başladı. Dizi oyunculuğuna küçük roller ile başladı. TRT 1'de yayımlanan Kurşun Kalem ve Vasiyet dizilerinin ardından asıl çıkışını Kınalı Kar dizisi ile yaptı. Payitaht Abdülhamid, Karagül ve Çapkın gibi sevilen dizilerde rol aldı.