Mücevher firmasının mağaza açılışı için Ordu'ya giden Bülent Ersoy, siyasi parti lideri gibi karşılandı: Hoş geldin dünya güzeli - Son Dakika
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Mücevher firmasının mağaza açılışı için Ordu'ya giden Bülent Ersoy, siyasi parti lideri gibi karşılandı: Hoş geldin dünya güzeli

04.12.2022 14:24

Şarkıcı Bülent Ersoy, bir mücevher firmasının mağaza açılışı için gittiği Ordu'da adeta siyasi parti lideri gibi karşılandı. Vatandaşların Ersoy'a "Hoş geldin dünya güzeli" diye seslenmeleri dikkat çekti.

Geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, program için gittiği Ordu'da büyük bir heyecanla karşılandı.

SİYAH CAMLI ARACINDAN İNEREK VATANDAŞI SELAMLADI

Kalabalık bir kitlenin cep telefonlarını hazırlayıp merakla beklediği Ersoy, siyah ve camları filmli bir araçla Ordu'ya geldi, araçtan inmesi epey zaman alan Ersoy, indikten sonra kendini bekleyen kalabalığı selamladı.

"DÜNYA GÜZELİ HOŞ GELDİN"

Bülent Ersoy araçtan indikten sonra fotoğraf ve video çekmek için birbiriyle yarışan kalabalık kitle, "Dünya güzeli hoş geldin, Bülent hanım hoş geldiniz, Ordu'muza hoş geldiniz, divamız geldi" gibi sözler söyledi. Bülent Ersoy'un Ordu'ya bir mücevher firmasının mağaza açılışı için geleceği belirtildi.

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Bülent Ersoy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mücevher firmasının mağaza açılışı için Ordu'ya giden Bülent Ersoy, siyasi parti lideri gibi karşılandı: Hoş geldin dünya güzeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mücevher firmasının mağaza açılışı için Ordu'ya giden Bülent Ersoy, siyasi parti lideri gibi karşılandı: Hoş geldin dünya güzeli - Son Dakika
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