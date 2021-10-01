Ünlü oyuncu Tolga Yüce de yeni filminin afiş ve tanıtım çekimleri için gittiği Kapadokya'da Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu.
Yüce "Anadolu'nun nadide yerleşim yerlerinden biri olan Kapadokya, 60 milyon yıllık bir geçmişe dayanıyor. Büyüleyici atmosferiyle birlikte bugün birbirinden farklı otellerde konaklama imkanına erişeceğiniz, pek çok özellikleriyle ve doğal yapısıyla birlikte harika bir tatilin tadını çıkartacağınız Kapadokya'daGarden Inn Cappadocia işletmecisi değerli dostum Mustafa Erdem ilebölgenin tarihi ve turistik merkezlerine bir kez daha hayran kaldık. Benim için Garden Inn Cappadocia Kapadokya'nın incisidir" dedi.
Yüce Vatan'a yaptığı özel açıklamalarda Kapadokya bölgesinde hizmet veren Birge Turizm A.Ş. sahibi, "Kadim dostum Serkan Başar benim için Kapadokya'nın turizm elçisidir. Bilim kültür ve bölge turizmi için Kapadokya'da çalışmalardan dolayı kendilerini kutluyorum. Var ol dostum" ifadelerini kullandı.
Tolga Yüce, Kapadokya çekimlerinde çekim ekibini yalnız bırakmayan iş insanı Yusuf Güzel'e ayrıca teşekkür etti.
Son Dakika › Magazin › Ünlü sanatçı Tolga Yüce, yeni filmi için Kapadokya'ya gitti - Son Dakika Magazin