Ünlü Şarkıcı Burcu Aslan'dan Kitap Sürprizi

Kendisini her zaman yazarak ifade etmeyi sevdiğini söyleyen Burcu Aslan, bu zamana kadar biriktirdiği şiirlerini bir araya getirerek Kanatlarım Kül isimli kitabını okuyucu ile buluşturdu.

Burcu Aslan, Kanatlarım Kül isimli şiir kitabındaki tüm eserleri kendi deneyimleri ve yaşadığı olaylar karşısındaki hislerinden yola çıkarak kaleme aldı.

Ablasına ithafen..

Sanatçı için manevi açıdan da önemi büyük olan Kanatlarım Kül, Burcu Aslan'ın 2013 yılında vefat eden rahmetli ablası Hilal Aslan'a ithafen yazıldı.

"Evimin duvarlarında bile yazılar görebilirsiniz."

İlk şiir kitabını çok uzun yılların emeğinin meyvesi olarak eline alan sanatçı, kitapla ilgili duygularını şu şekilde ifade ediyor:

"Lise ikinci sınıf itibarıyla şiir, düz yazı, şarkı sözü yazma çalışmalarım başladı. Her yere, aklıma ne gelirse yazarım. Hatta evimin duvarlarında bile yazılar görebilirsiniz. Yaşadıklarımı ya da seyirci olduğum hayatları, toplumsal olayların bana hissettirdiklerini yazmak bana hep iyi geldi. Önceleri bir kitap hayalim yoktu aslında, ta ki editörüm ve değerli yazar arkadaşım Emre Kalcı ile tanışana kadar. 'Ben de bir şeyler karalıyorum işte.' diye başlayan sohbetimiz 'Getirsene bir bakalım neler yazmışsın.' a döndü ve serüven böyle başladı.

Emre, kitabın editörlüğünü yapmak isteyince ben sevinçten havalara uçtum çünkü kalemi çok güçlü bir yazar ve inanılmaz dokunuşlarla harika duygular yansıdı cümlelerime. Şimdi sabırsızlıkla farklı hayatlarla buluşsun ve insanlar benim cümlelerimde kendilerine rastlasınlar istiyorum." şeklinde ifade etti.

Burcu Aslan'ın Kanatlarım Kül isimli şiir kitabı, Dionysus etiketiyle kitapyurdunda yerini aldı.