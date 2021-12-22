Ünlü şarkıcı Derya Uluğ hastanelik oldu

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Yıllar önce çıkardığı Okyanus isimli şarkısıyla şöhreti yakalayan genç şarkıcı Derya Uluğ, önceki akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ

Habertürk'te yer alan habere göre, kadınsal bir rahatsızlıktan dolayı evinde fenalaşan şarkıcı, Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddileşen Uluğ, yoğun bakım servisine alındı. Sağlık durumu iyiye giden genç şarkıcı, normal odaya alındıktan sonra taburcu edildi.

Evinde dinlenen başarılı şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.