Hadise'nin ayna karşısında verdiği poz olay oldu, herkesin gözü parmağına kaydı

İş insanı Mehmet Dinçerler ile evlenmesi kadar ayrılması da olay olan Hadise'nin son paylaşımı olay yarattı. İş insanı Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle dünya evine giren şarkıcı, 30 Eylül'de tek celsede boşandı.

YENİ HAMLE GELDİ

Aldığı ani evlilik kararı kadar ayrılık haberleriyle de gündem olan Hadise, Dinçerler ile anılmaya devam ediyor.İkilinin adı bir araya gelmeye devam ederken Hadise'den yeni bir hamle geldi.

"BARIŞTILAR MI?"

Sosyal medya hesabını paylaşım yağmuruna tutan şarkıcının, birçok fotoğrafındaki ayrıntı dikkat çekti. Evlilik yüzüğünü her karede gösteren Hadise, "Eski eşi Mehmet Dinçerler ile barıştı mı?" sorularını gündeme getirdi.

İşte o fotoğraf: