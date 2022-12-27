Hadise'nin ayna karşısında verdiği poz olay oldu, herkesin gözü parmağına kaydı - Son Dakika
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Hadise'nin ayna karşısında verdiği poz olay oldu, herkesin gözü parmağına kaydı

27.12.2022 16:48
Hadise'nin ayna karşısında verdiği poz olay oldu, herkesin gözü parmağına kaydı

Ünlü şarkıcı Hadise'nin ayna karşısında verdiği poz, merak yarattı. Hadise'nin sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı fotoğraflarda Mehmet Dinçerler'in evlenme teklifinde taktığı yüzük dikkat çekti.

İş insanı Mehmet Dinçerler ile evlenmesi kadar ayrılması da olay olan Hadise'nin son paylaşımı olay yarattı. İş insanı Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle dünya evine giren şarkıcı, 30 Eylül'de tek celsede boşandı.

YENİ HAMLE GELDİ

Aldığı ani evlilik kararı kadar ayrılık haberleriyle de gündem olan Hadise, Dinçerler ile anılmaya devam ediyor.İkilinin adı bir araya gelmeye devam ederken Hadise'den yeni bir hamle geldi.

"BARIŞTILAR MI?"

Sosyal medya hesabını paylaşım yağmuruna tutan şarkıcının, birçok fotoğrafındaki ayrıntı dikkat çekti. Evlilik yüzüğünü her karede gösteren Hadise, "Eski eşi Mehmet Dinçerler ile barıştı mı?" sorularını gündeme getirdi.

İşte o fotoğraf:

Hadise'nin ayna karşısında verdiği poz olay oldu, herkesin gözü parmağına kaydı
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Mehmet Dinçerler, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise'nin ayna karşısında verdiği poz olay oldu, herkesin gözü parmağına kaydı - Son Dakika


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