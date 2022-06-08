Ünlü şarkıcı Manuş Baba şarkılarıyla Safranboluları coşturdu - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Manuş Baba şarkılarıyla Safranboluları coşturdu

08.06.2022 23:25

Manuş Baba ismiyle bilinen ünlü şarkıcı Mustafa Özkan, Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali bünyesinde Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sahne aldı.

Manuş Baba ismiyle bilinen ünlü şarkıcı Mustafa Özkan, Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali bünyesinde Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sahne aldı.

Kültürel Miras ve Korumacılık ana teması ile 23. kez kapılarını sanatseverlere açan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali dolu dolu etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Kortej yürüyüşünün ardından Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve protokol üyeleri tarafından festival meşalesi yakıldı. Gala filmi olan yönetmenliğini Göksel Tuzun'un yaptığı "Hüseyin ile Fatma Şimdi Oturum Açtı" belgesel film gösterimi sonrası Manuş Baba ismiyle bilinen Mustafa Özkan hayranlarıyla bir araya geldi. Meydanı dolduran vatandaşları coşturan şarkıcı birbirinden güzel şarkıları hayranları ile söylerken Safranbolulara unutulamayacak bir gece yaşattı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından ünlü sanatçıya Safranbolu'ya özgü tarihi ev maketi ve çiçek takdim edildi.

(Rıdvan Bostancı/İHA)

Ünlü şarkıcı Manuş Baba şarkılarıyla Safranboluları coşturdu
Ünlü şarkıcı Manuş Baba şarkılarıyla Safranboluları coşturdu
Ünlü şarkıcı Manuş Baba şarkılarıyla Safranboluları coşturdu
Ünlü şarkıcı Manuş Baba şarkılarıyla Safranboluları coşturdu
Ünlü şarkıcı Manuş Baba şarkılarıyla Safranboluları coşturdu
Ünlü şarkıcı Manuş Baba şarkılarıyla Safranboluları coşturdu
Ünlü şarkıcı Manuş Baba şarkılarıyla Safranboluları coşturdu

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Kaynak: İHA

Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Manuş Baba şarkılarıyla Safranboluları coşturdu - Son Dakika

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