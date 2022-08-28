Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah şahidi Acun Ilıcalı oldu - Son Dakika
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah şahidi Acun Ilıcalı oldu

28.08.2022 20:26

Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir, Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen nikah töreni ile evlendi. Koç'un nikah şahidi Acun Ilıcalı olurken, Özdemir'in nikah şahidi ise Gold Film'in sahibi Faruk Turgut oldu. İşte detaylar...

Magazin camiasının en çok konuşulan ikilisi dünyaevine girdi. Nikahta Demet Özdemir'in nikah şahidi Çilek Kokusu, No309 ve Erkenci Kuş dizilerinin yapımcısı, Gold Film'in sahibi Faruk Turgut olurken, Oğuzhan Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu.

GELİNLİK ÖZEL TASARLANDI

Özdemir nikah sırasında Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinlikle davetlilerin karşısına çıkarken, nikah sonrasında Nihan Peker'in tasarladığı ikinci gelinliği ile göz kamaştırdı. After party için ise Alexander Mc Queen defilesinin özel parçası olan elbiseyi Londra'dan sipariş ederek kendisine özel tasarlattı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, evlendi! Nikah şahitleri Acun Ilıcalı oldu
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Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah şahidi Acun Ilıcalı oldu - Son Dakika
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